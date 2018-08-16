В окупованій Ялті дівчинку-аутиста вигнали зі свята в дитячому садку

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Дівчинку відправили додому, щоб вона "не заважала" іншим дітям

В окупованій Ялті працівники одного з місцевих дитячих садків відправили дівчинку-аутиста додому, щоб вона не псувала" іншим дітям свято. Про це повідомляє Тelegram-канал Mash.

Чотирьохрічну Женю вихователі відправили додому нібито з-за простуди.

Мати дівчинки здивувалася зводила дитину на обстеження. Лікарі підтвердили, що дівчинка була здоровою і ніякої простуди не було.

Женя розповіла батькам, що дуже засмутилася, адже через "хворобу" їй не дістався кулька в саду, на святі. Тоді дорослим стало все зрозуміло.

Фото: Дівчинка, яку вигнали з свята (web.telegram.org/breakingmash)

Як виявилося, 10 серпня в окупованій Ялті відзначали день міста. Вихователі влаштували в саду свято і просто не захотіли, щоб Женя "заважала" звичайним дітям. Дівчинка ходить в групу з загальним розвитком, що, за словами мами, не подобається вихователям.

Тепер жінка взяла довідку в лікарні про стан здоров'я дитини, а потім відправилася в прокуратуру, щоб покарати вихователів за такий мерзенний вчинок.

Скріншот поста (web.telegram.org/breakingmash)

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