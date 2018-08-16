В оккупированной Ялте девочку-аутиста выгнали с праздника в детском саду

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Девочку отправили домой, чтобы она "не мешала" другим детям

В оккупированной Ялте работники одного из местных детских садов отправили девочку-аутиста домой, чтобы она "не портила" другим детям праздник. Об этом сообщает Тelegram-канал Mash.

Четырехлетнюю Женю воспитатели отправили домой якобы из-за простуды.

Мать девочки удивилась сводила ребенка на обследование. Врачи подтвердили, что девочка была здоровой и никакой простуды не было.

Женя рассказала родителям, что очень расстроилась, ведь из-за "болезни" ей не достался шарик в саду, на празднике. Тогда взрослым стало все понятно.

Фото: Девочка, которую выгнали с праздника (web.telegram.org/breakingmash)

Как оказалось, 10 августа в оккупированной Ялте отмечали день города. Воспитатели устроили в саду праздник и просто не захотели, чтобы Женя "мешала" обычным детям. Девочка ходит в группу с общим развитием, что, по словам мамы, не нравится воспитателям.

Теперь женщина взяла справку в больнице о состоянии здоровья ребенка, а потом отправилась в прокуратуру, чтобы наказать воспитателей за такой мерзкий поступок.

Скриншот поста (web.telegram.org/breakingmash)

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