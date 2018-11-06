"Він не поїде, він рыгает": у Львові вчителька молодших класів зацькувала учня

Ілюстративне фото (matveychev-oleg.livejournal.com)

Цькування дитини триває вже більше півроку

У Львові вчителька молодших класів ліцею №2 затравила одного зі своїх учнів за те, що його знудило під час класної екскурсії в автобусі. Про це розповів тато хлопчика, Олександр Тарасюк в співтоваристві "Батьки SOS" в соціальній мережі Facebook.

Олександр Тарасюк розповів, що цькування дитини почалося ще в минулому навчальному році. Його сина, Дмитра Тарасюка під час шкільної екскурсії на автобусі кілька разів знудило. Після поїздки батькам дитини вчителька нічого не розповіла і повідомила, що поїздка пройшла добре.

Через деякий час у класі знову організували екскурсію, і вчителька при всіх дітях повідомила Дімі, що він не поїде. Коли обурений батько звернувся до викладача з проханням пояснити йому ситуацію, вона розповіла, що не візьме дитину в поїздку, так як у минулому його нудило всю дорогу і ніхто не має наміру за ним прибирати.

Крім того, вона дорікнула батькові в тому, що він "підкинув" їй в поїздку хвору дитину.

"Вона відповіла: "Ваша дитина хвора, і я не буду прибирати його блювоту" і двічі повторила це при всьому класі. На питання, як вона може замість лікаря ставити діагноз дитині, відповіла, що вже один раз вже брала мого сина в поїздку, в якій він "ригав на протязі 5 годин. І вам, як батькові, має бути дуже соромно за те, що ви підсунули мені хвору дитину в дорогу", - написав обурений батько.

У нинішньому навчальному році ситуація загострилася. Вчителька знову організувала поїздку і кожен раз, коли з'ясовувала, хто з дітей поїде, виділяла хлопчика і повідомляла, що він не поїде, так як його рве.

Діти почали підхоплювати від викладача слова і перестали з Дімою ставати в пари, грати і сідати за одну парту, аргументуючи це тим, що його нудить. А нещодавно ситуація загострилася до такого ступеня, що хлопчикові фізично стало погано від насмішок однокласників. Він скаржився на болі в серці, животі і відмовлявся від їжі.

Після чергового візиту батька в школу, вчителька сказала дітям, що поїздку доведеться відмінити через Діму, так як він поскаржився своєму батькові, що його не беруть.

Тато Діми розповів, що поза школи його син дуже товариська дитина, займається спортом і абсолютно здоровий.

Скріншот поста (facebook.com/Батька SOS)

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Відео: РБК-Україна