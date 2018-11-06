"Вообще не верится": затравленная школьница из Харькова сделала смелое заявление

Видео: (YouTube/Факты)

Ученица 6 класса харьковской школы Диана, которую унизили из-за отказа родителей участвовать в сборах, заявила, что останется в учебном заведении. Девочка ошеломлена поддержкой окружающих. Об этом она сообщила Фактам.

Началось все с того, что по инициативе представительницы родительского комитета Натальи Толяренко шестиклассники отмечали окончание учебного семестра сладким столом. Диане торт не достался, так как родители не захотели сдавать деньги. Девочка расплакалась и пожаловалась маме.

После чего эта история облетела весь интернет, а украинцы решили поддержать девочку. "Для меня это очень волнительно, вообще не верится", - заявила удивленная Диана.

Сейчас ей дарят сладости, приглашают на экскурсию в Совет, а ее кумир - лидер группы DZIDZIO - пригласил школьницу в кино. Михаил Хома отметил: "Запомните, нужно вести себя корректно. Тот кто сильнее - еще не значит, что он прав".

Скриншоты видео: (YouTube/Факты)

Известные харьковчане также решили поддержать девочку, поэтому на протяжении нескольких недель планируют встречаться со школьниками и рассказывать им свои истории о буллинге.

Ранее сообщалось, что учительницу лишили классного руководства, а директору школы объявили выговор.

Также мы писали, что в родительском комитете школы заявили о том, что никто из одноклассников ученицы харьковской школы №151 Дианы Андроновой не злорадствовал и не издевался над девочкой, которой не достался торт во время праздника.

Напомним, в Украине введут штрафы за издевательства в школе.

Видео: РБК-Украина