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"Взагалі не віриться": зацькована школярка з Харкова зробила сміливу заяву

STYLERЖиття    06.11.2018 - 12:45

Відео: YouTube/Факти)

Учениця 6 класу харківської школи Діана, яку унизили через відмову батьків брати участь у зборах, заявила, що залишиться в навчальному закладі. Дівчина приголомшена підтримкою оточуючих. Про це вона повідомила Фактам.

Почалося все з того, що за ініціативою представниці батьківського комітету Наталії Толяренко шестикласники відзначали закінчення навчального семестру солодким столом. Діані торт не дістався, так як батьки не захотіли здавати гроші. Дівчинка розплакалася і поскаржилася мамі.

Після чого ця історія облетіла весь інтернет, а українці вирішили підтримати дівчинку. "Для мене це дуже хвилююче, взагалі не віриться", - заявила здивована Діана.

Зараз їй дарують солодощі, запрошують на екскурсію в Раду, а її кумир - лідер гурту DZIDZIO - запросив школярку в кіно. Михайло Хома зазначив: "Запам'ятайте, потрібно вести себе коректно. Той хто сильніший - ще не означає, що він правий".

&quot;Взагалі не віриться&quot;: зацькована школярка з Харкова зробила сміливу заяву

&quot;Взагалі не віриться&quot;: зацькована школярка з Харкова зробила сміливу заявуСкріншоти відео: YouTube/Факти)

Відомі харків'яни також вирішили підтримати дівчинку, тому протягом кількох тижнів планують зустрічатися зі школярами та розповідати їм свої історії про буллинг.

Раніше повідомлялося, що вчительку позбавили класного керівництва, а директору школи оголосили догану.

Також ми писали, що в батьківському комітеті школи заявили про те, що ніхто з однокласників учениці харківської школи №151 Діани Андронової не зловтішався і не знущався над дівчинкою, якій не дістався торт під час свята.

Нагадаємо, в Україні введуть штрафи за знущання в школі.

Відео: РБК-Україна

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