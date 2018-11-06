"Он не поедет, он рыгает": во Львове учительница младших классов затравила ученика

Иллюстративное фото (matveychev-oleg.livejournal.com)

Травля ребенка продолжается уже более полугода

Во Львове учительница младших классов лицея №2 затравила одного из своих учеников за то, что его стошнило во время классной экскурсии в автобусе. Об этом рассказал папа мальчика, Александр Тарасюк в сообществе "Батьки SOS" в социальной сети Facebook.

Александр Тарасюк рассказал, что травля ребенка началась еще в прошлом учебном году. Его сына, Диму Тарасюка во время школьной экскурсии на автобусе несколько раз стошнило. После поездки родителям ребенка учительница ничего не рассказала и сообщила, что поездка прошла хорошо.

Через некоторое время в классе снова организовали экскурсию, и учительница при всех детях сообщила Диме, что он не поедет. Когда возмущенный отец обратился к преподавателю с просьбой объяснить ему ситуацию, она рассказала, что не возьмет ребенка в поездку, так как в прошлой его тошнило всю дорогу и никто не намерен за ним убирать.

Кроме того, она упрекнула отца в том, что он "подсунул" ей в поездку больного ребенка.

"Она ответила: "Ваш ребенок болен, и я не буду убирать его рвоту" и дважды повторила это при всем классе. На вопрос, как она может вместо врача ставить диагноз ребенку, ответила, что уже один раз уже брала моего сына в поездку, в которой он "рыгал на протяжении 5 часов. И вам, как отцу, должно быть очень стыдно за то, что вы подсунули мне больного ребенка в дорогу", - написал возмущенный отец.

В нынешнем учебном году ситуация накалилась. Учительница снова организовала поездку и каждый раз, когда выясняла, кто из детей поедет, выделяла мальчика и сообщала, что он поедет, так как его рвет.

Дети начали подхватывать от преподавателя слова и перестали с Димой становиться в пары, играть и садиться за одну парту, аргументируя это тем, что его тошнит. А недавно ситуация накалилась до такой степени, что мальчику физически стало плохо от насмешек одноклассников. Он жаловался на боли в сердце, в животе и отказывался от еды.

После очередного визита отца в школу, учительница сказала детям, что поездку придется отменить из-за Димы, так как он пожаловался своему отцу, что его не берут.

Папа Димы рассказал, что вне школы его сын очень общительный ребенок, занимается спортом и абсолютно здоров.

Скриншот поста (facebook.com/Батьки SOS)

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Видео: РБК-Украина