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"Вони мають жити!": зоозахисники пікетували Держпродспоживслужбу через загибель овець в порту Чорноморська (фото)

STYLERЖиття    29.10.2018 - 11:25
Фото: Акція "Врятуй життя!" під Держпродспоживслужбою (РБК-Україна/Віталій Носач)
Фото: Акція "Врятуй життя!" під Держпродспоживслужбою (РБК-Україна/Віталій Носач)
Катерина Гончарова
Власний кореспондент Styler

Активісти вимагали покарати винних у жорстокому поводженні із тваринами і закликали вирішити ситуацію якнайшвидше

В понеділок, 29 жовтня, зоозахисники пікетували Держпродспоживслужбу в Києві. За словами активістів, за саме ця установа винна у вбивстві овець в порту Чорноморська. Раніше тварин два тижні тримали без доступу до їжі та води.

У четвер, 25 жовтня, стало відомо, що у поромному терміналі міста Чорноморськ вже протягом майже двох тижнів повністю без їжі та води знаходяться майже 300 овець. Вони опинилися у жахливому становищі через бюрократію. Як пояснила власниця овець Олена Севенич, ветслужба заборонила вивезти їх із території терміналу.

&quot;Вони мають жити!&quot;: зоозахисники пікетували Держпродспоживслужбу через загибель овець в порту Чорноморська (фото)Фото: Акція "Врятуй життя!" під Держпродспоживслужбою (РБК-Україна/Віталій Носач)

Власниці овець не видавали дозволи на вивезення овець, бо вважали, що тварини могли підхопити і переносити якісь інфекції.

Фура з вівцями не мала права покинути межі терміналу, а господарі не мали права на територію передати їжу і питво. За два тижні тварини почали гинути. Навколо стояв жахливий сморід, повідомляють активісти. Згодом з'явилися подробиці того, в якому жахливому стані опинилися вівці через бюрократію.

"До активістів застосували силу. Це пекло!"

Активісти оперативно кинулися на допомогу постраждалим тваринам.

"Винні мають бути покарані, відповідальність має бути за законом, і просто так лишити ситуацію не можна. Активісти пильно слідкуватимуть за розвитком подій", - сказав зоозахисник Олександр Тодорчук.

"Після публічного розголосу, активістам була дана обіцянка створити вижившим тваринам умови у карантинній зоні. Втім, то брехня. Сьогодні Держпродспоживслужба повідомила, що усіх тварин просто вб’ють на спецмайданчику. На місці були одеські активісти, до яких вже почали приміряти фізичну силу. Це пекло!" - написав на своїй сторінці у Facebook зоозахисник і активіст Олександр Тодорчук.

Ініціювали порушення кримінального провадження

За словами активістів, у Держпродспоживслужби були всі повноваження, щоб запобігти такій ситуації.

 

Фото: Необхідно якнайшвидше покарати винних у жорстокому поводженні із тваринами, яке призвело до загибелі овець, вважають активісти  (РБК-Україна/Віталій Носач)

27 жовтня на сайті Держпродспоживслужби зявилася інформація про те, що сама служба ініціювала порушення кримінального провадження за фактом порушення ветеринарно-санітарних норм і жорстокого поводження з тваринами.

 

Фото: Активісти пікетували будівлю Держпродспоживслужби  (РБК-Україна/Віталій Носач)

На сайті служби також нагадали, що вантаж із вівцями раніше направили на експорт з України до Туреччини 6 жовтня цього року. Турецька сторона не прийняла вантаж без пояснення причин, і 12 жовтня всі тварини повернулися в Україну на термінал відправлення. У Держпродспоживслужбі повідомили, що вже звернулися до відповідних органів Туреччини з вимогою пояснити причину такого рішення.

"Також слід зазначити, що власниця тварин лише 24.10.2018 звернулася до Держпродспоживслужби щодо утилізації повернутих тварин. Саме звернення власника вантажу є необхідним процедурним етапом для провадження будь-яких дій із ним", - пишуть на сайті служби.

Після пікету біля будівлі Дердпрожспоживслужби, активісти зайшли у приміщення установи, щоб поговорити з її очільником.

&quot;Вони мають жити!&quot;: зоозахисники пікетували Держпродспоживслужбу через загибель овець в порту Чорноморська (фото)Фото: Активісти поставили вимоги голові Дердпрожспоживслужби Володимиру Лапі (РБК-Україна/Віталій Носач)

Після запеклих дискусій Володимир Лапа запевнив активістів, що докладе всіх можливих зусиль до вирішення проблеми і буде інформувати активістів щодо того, як складається ситуація із покаранням винних.

Активісти супроводжували тварин до Тульчина

Напередодні пікету у супроводі активістів і волонтерів тварин привезли в Тульчин. Живих тварин відділили від мертвих, погодували і дали води.

Тваринам почали давати вітаміни і мають оглянути. Увесь час біля тварин чергують волонтери.

&quot;Вони мають жити!&quot;: зоозахисники пікетували Держпродспоживслужбу через загибель овець в порту Чорноморська (фото)Фото: Активісти зайшли в середину будівлі і вимагали покарати винних (РБК-Україна/Віталій Носач)

Згодом на сторінці громадської організації UAnimals у Facebook опублікували інформацію про те, що наразі відбувається із врятованими із Чорноморського порту вівцями. За даними організації, сьогодні у тварин візьмуть кров на аналіз.

Також, окрім державної перевірки, є план відправити аналізи у незалежну лабораторію. Як один із подальших варіантів, розглядається викуп тварин за невелику вартість і передача їх новому власнику.

&quot;Вони мають жити!&quot;: зоозахисники пікетували Держпродспоживслужбу через загибель овець в порту Чорноморська (фото)Фото: Володимир Лапа запевнив, що ситуацією будуть займатися активно і ретельно (facebook.com/UAnimals.official)

"Також ми шукаємо юристів, які дадуть оцінку ситуації і проконсультують по можливій подачі позову до власниці тварин. Для поширення оперативної і правдивої інформації, просимо слідкувати за оновленнями на сторінках UAnimals та Animal-SOS-Odessa, які спільно координують ситуацію на локації. Зараз всі збори на допомогу вівцям закриті, далі буде інформація про суму викупу, перевезення овець на нове місце проживання", - написали на сторінці організації UAnimals.

 

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Нагадаємо, раніше стали відомі страшні подробиці стану тварин із Чорноморського порту.

В справу зі спасінням овець втрутилися волонтери, а чиновники дали шанс на вирішення ситуації. Але поки за жорстоке поводження із тваринами ніхто не покараний.

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