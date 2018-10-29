"Они должны жить!": зоозащитники пикетировали Госпотребслужбу из-за гибели овец в порту Черноморска (фото)

Фото: Акция "Врятуй життя!" под Госпотребслужбой (РБК-Украина/Виталий Носач)

Активисты требовали наказать виновных в жестоком обращении с животными и призвали решить ситуацию как можно быстрее

В понедельник, 29 октября, зоозащитники пикетировали Госпотребслужбу в Киеве. По словам активистов, именно эта организация виновна в убийстве овец в порту Черноморска. Ранее животных две недели держали без доступа к пище и воде.

В четверг, 25 октября, стало известно, что в паромном терминале города Черноморск уже в течение почти двух недель полностью без еды и воды находятся почти 300 овец. Они оказались в ужасном положении из-за бюрократии. Как пояснила владелица овец Елена Севенич, ветслужба запретила вывезти их с территории терминала.

Фото: Акция "Спаси жизнь!" под Госпотребслужбой (РБК-Украина/Виталий Носач)

Владелице овец не выдавали разрешения на вывоз овец, потому что считали, что животные могли подхватить и переносить какие-то инфекции.

Фура с овцами не имела права покинуть пределы терминала, а хозяева не имели права на территорию передать еду и питье. За две недели животные начали погибать. Вокруг стоял ужасный смрад, сообщают активисты. Впоследствии появились подробности того, в каком ужасном состоянии оказались овцы из-за бюрократии.

"К активистам применили силу. Это ад!"

Активисты оперативно бросились на помощь пострадавшим животным.

"Виновные должны быть наказаны, ответственность должна быть по закону, и просто так оставить ситуацию нельзя. Активисты будут пристально следить за развитием событий", - сказал зоозащитник Александр Тодорчук.

"После публичной огласки, активистам было дано обещание создать выжившим животным условия в карантинной зоне. Впрочем, это ложь. Сегодня Госпотребслужба сообщила, что всех животных просто убьют на спецплощадке. На месте были одесские активисты, к которым уже начали применять физическую силу. Это ад!" - написал на своей странице в Facebook зоозащитник и активист Александр Тодорчук.

Инициировали возбуждение уголовного производства

По словам активистов, у Госпотребслужбы были все полномочия, чтобы предотвратить такую ситуацию.

Фото: Необходимо как можно быстрее наказать виновных в жестоком обращении с животными, которое привело к гибели овец, считают активисты (РБК-Украина/Виталий Носач)

27 октября на сайте Госпотребслужбы появилась информация о том, что эта инстанция инициировала возбуждение уголовного производства по факту нарушения ветеринарно-санитарных норм и жестокого обращения с животными.

Фото: Активисты пикетировали здание Госпотребслужбы (РБК-Украина/Виталий Носач)

На сайте службы также напомнили, что груз с овцами ранее направили на экспорт из Украины в Турцию 6 октября этого года. Турецкая сторона не приняла груз без объяснения причин, и 12 октября все животные вернулись в Украину на терминал отправления. В службе сообщили, что уже обратились в соответствующие органы Турции с требованием объяснить причину такого решения.

"Также следует отметить, что владелица животных только 24.10.2018 обратилась в Госпотребслужбу по утилизации возвращенных животных. Именно обращение владельца груза является необходимым процедурным этапом для осуществления любых действий с ним", - пишут на сайте службы.

После пикета у здания Госпотребслужбы, активисты зашли в помещение учреждения, чтобы поговорить с ее руководителем.

Фото: Активисты поставили требования главе службы Владимиру Лапе (РБК-Украина/Виталий Носач)

После жестких дискуссий Владимир Лапа заверил активистов, что приложит все возможные усилия к решению проблемы и будет информировать активистов относительно того, как будет складываться ситуация с наказанием виновных.

Активисты сопровождали животных до Тульчина

Накануне пикета в сопровождении активистов и волонтеров животных привезли в Тульчин.

Живых животных отделили от мертвых, покормили и дали воды. Животным начали давать витамины и должны осмотреть. Все время возле животных дежурят волонтеры.

Фото: Активисты зашли внутрь здания и требовали наказать виновных (РБК-Украина/Виталий Носач)

Впоследствии на странице общественной организации UAnimals в Facebook опубликовали информацию о том, что сейчас происходит со спасенными из Черноморского порта овцами. По данным организации, сегодня у животных возьмут кровь на анализ.

Также, помимо государственной проверки, есть план отправить анализы в независимую лабораторию. Как один из дальнейших вариантов, рассматривается выкуп животных за небольшую стоимость и передача их новому собственнику.

Фото: Владимир Лапа заверил, что ситуацей будут заниматься активно и тщательно (facebook.com/UAnimals.official)

"Также мы ищем юристов, которые дадут оценку ситуации и проконсультируют по возможной подаче иска к владелице животных. Для распространения оперативной и достоверной информации, просим следить за обновлениями на страницах UAnimals и Animal-SOS-Odessa, которые совместно координируют ситуацию на локации. Сейчас все сборы на помощь овцам закрыты, дальше будет информация о сумме выкупа, перевозки овец на новое место жительства", - написали на странице организации UAnimals.

Видео: Акция за запрет производства меха в Украине (video.rbc.ua)

Напомним, ранее стали известны страшные подробности состояния животных из Черноморского порта.

В дело со спасением овец вмешались волонтеры, а чиновники дали шанс на разрешение ситуации. Но пока за жестокое обращение с животными никто не наказан.