Небезпечні погодні умови: синоптики дали прогноз погоди на Різдво

Колаж РБК-Україна

Синоптики відзначили, що у центральних і деяких західних регіонах мороз може досягти позначки -13 градусів

7 січня, Різдво в Україні буде морозним. Синоптики прогнозують зниження температури до -13 градусів за Цельсієм, при цьому максимальна температура досягне +1 градуса (Кримський півострів). Крім морозів на Сході очікується випадання невеликої кількості снігу, а на південному сході потенційно небезпечні погодні умови — хуртовина, ожеледиця, сильний сніг та вітер. Такий прогноз на Різдво дав Укргідрометцентр.

Повідомляється, що середня температура повітря по Україні — -5... -9 градусів. На заході нашої країни очікується мороз з відміткою -4... -8 в денний час і -7... -10 у вечірній час. Схожі показники будуть спостерігатися в південних регіонах, однак температура буде на кілька градусів вища. На Кримському півострові рівень тепла досягне -1... +1 градуси.

Найхолодніше буде в центральних, північних і східних областях. Вдень температура коливатиметься в межах -6...-10 градусів морозу. Вночі холод посилиться, синоптики обіцяють до -8... -12 градусів.

Скріншот прогнозу погоди на 7 січня (meteo.gov.ua)

Практично у всіх областях очікується хмарна суха погода, лише в Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Одеській областях очікується трохи снігу. Синоптики попереджають, що в Приазов'ї очікується потенційно небезпечна погода. Жителям Запорізької, Донецької та Херсонської областей варто остерігатися на дорогах, так як погода принесе хуртовини, сильні снігопади, вітер та ожеледицю.

Скріншот метеорологічних попереджень на 7 січня (meteo.gov.ua)

Також Укргідрометцентр попередив про ускладнення сніголавинної ситуації.

"6-7 січня, в зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей, у горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", — йдеться в заяві метеослужби.

Скріншот сніголавинної ситуації на 7 січня (meteo.gov.ua)

Також ми писали, що синоптики розповіли, якою буде погода в 2019 році.

Раніше ми повідомляли, що синоптики пообіцяли українцям аномальну погоду в січні.