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Ударят сильные морозы: синоптик уточнила прогноз погоды на Рождество

STYLERЖизнь    05.01.2019 - 17:33
Ударят сильные морозы: синоптик уточнила прогноз погоды на Рождество
Иллюстративное фото: (pixabay.com)

Синоптик уточнила, что в Сочельник может выпасть снег

В Сочельник и Рождество украинцам нужно готовиться к суровым морозам — во всех областях уровень тепла снизится до -15 градусов ночью и до -11 днем. При этом перед Рождеством, 6 января, прогнозируется выпадение снега. Об этом пишет народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"6 января в Украине будут снег и мороз. Температура ближайшей ночью -5… -12 градусов, завтра днем -3… -8 градусов, в Сочельник -4… -10 градусов. Вдоль полосы Сумы-Николаев (см. Карту) существенные осадки маловероятны", — пишет синоптик.

Ударят сильные морозы: синоптик уточнила прогноз погоды на Рождество

Карта (фото: facebook.com/tala.didenko)

Диденко добавила, что в Киеве 6 января ожидается снег и мороз. На Рождество ожидается только мороз, максимум местами небольшой снежок.

"Ближайшей ночью в столице -5... -7, завтра днем — -2… -5 градусов, в Сочельник до -9 градусов. В ночь на Рождество -9... -11 градусов, днем 7 января -4… -7 градусов", — добавила синоптик.

Ударят сильные морозы: синоптик уточнила прогноз погоды на Рождество

Иллюстративное фото: (pixabay.com)

Диденко также рассказала, какие погодные условия ждут украинцев на Рождественские праздники. Синоптик прогнозирует резкое похолодание до -15 градусов Цельсия и небольшое количество осадков в виде снега.

"На Рождество, 7 января, снег подсыпать будет почти везде, только на Севере существенные осадки - вряд ли. Однако усилится мороз: ночью до -8… -15 градусов, днем — до -5… -11 градусов.

Ударят сильные морозы: синоптик уточнила прогноз погоды на Рождество

Скриншот поста аккаунта facebook.com/tala.didenko

Напомним, что ранее синоптик предупредил украинцев о резком ухудшении погоды.

Ранее сообщалось, какая погода ожидает украинцев на выходных.

Кстати, до этого синоптики рассказали, какой будет погода в 2019 году.

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