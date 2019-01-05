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Вдарять сильні морози: синоптик уточнила прогноз погоди на Різдво

STYLERЖиття    05.01.2019 - 17:33
Вдарять сильні морози: синоптик уточнила прогноз погоди на Різдво
Ілюстративне фото: (pixabay.com)

Синоптик уточнила, що у Святвечір може випасти сніг

У Святвечір і Різдво українцям треба готуватися до суворих морозів — у всіх областях рівень тепла знизиться до -15 градусів вночі до -11 вдень. При цьому перед Різдвом 6 січня, прогнозується випадання снігу. Про це пише народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.

"6 січня в Україні сніг і мороз. Температура найближчої ночі -5... -12 градусів, завтра вдень -3... -8 градусів, у Святвечір -4... -10 градусів. Вздовж смуги Суми-Миколаїв (див. Мапу) суттєві опади малоймовірні", — пише синоптик.

Вдарять сильні морози: синоптик уточнила прогноз погоди на Різдво

Карта (фото: facebook.com/tala.didenko)

Діденко додала, що в Києві 6 січня очікується сніг та мороз. На Різдво очікується тільки мороз, максимум місцями невеликий сніжок.

"Найближчої ночі в столиці -5... -7, завтра вдень -2... -5 градусів, у Святвечір до -9 градусів. В ніч на Різдво -9... -11 градусів, вдень 7 січня -4... -7 градусів", — додала синоптик.

Вдарять сильні морози: синоптик уточнила прогноз погоди на РіздвоВдарять сильні морози: синоптик уточнила прогноз погоди на Різдво

Ілюстративне фото: (pixabay.com)

Діденко також розповіла, які погодні умови чекають українців на Різдвяні  свята. Синоптик прогнозує різке похолодання до -15 градусів Цельсія і невелику кількість опадів у вигляді снігу.

"На Різдво, 7 січня, сніг підсипати буде майже скрізь, тільки на Півночі істотні опади - навряд чи. Однак посилиться мороз: вночі до -8... -15 градусів, вдень — до -5... -11 градусів.

Вдарять сильні морози: синоптик уточнила прогноз погоди на Різдво

Скріншот поста облікового запису facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що раніше синоптик попередив українців про різке погіршення погоди.

Раніше повідомлялося, яка погода очікує українців на вихідних.

До речі, до цього синоптики розповіли, якою буде погода в 2019 році.

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