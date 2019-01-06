Опасные погодные условия: синоптики дали прогноз погоды на Рождество

Коллаж РБК-Украина

Синоптики отметили, что в центральных и некоторых западных регионах мороз может достичь отметки в -13 градусов

7 января, Рождество в Украине будет морозным. Синоптики прогнозируют снижение температуры до -13 градусов по Цельсию, при этом максимальная температура достигнет +1 градуса (Крымский полуостров). Помимо морозов на Востоке ожидается выпадение небольшого количества снега, а на юго-востоке потенциально опасные погодные условия — метель, гололедица, сильный снег и ветер. Такой прогноз на Рождество дал Укргидрометцентр.

Сообщается, что средняя температура днем по Украине — -5… -9 градусов. На западе нашей страны ожидается мороз с отметкой -4… -8 в дневное время и -7… -10 в вечернее время. Похожие показатели будут наблюдаться в южных регионах, однако температура будет на несколько градусов выше. На Крымском полуострове уровень тепла достигнет -1… +1 градуса.

Холоднее всего будет в центральных, северных и восточных областях. Днем температура будет колебаться в рамках -6…-10 градусов мороза. Ночью холод усилится, синоптики обещают до -8… -12 градусов.

Скриншот прогноза погоды на 7 января (meteo.gov.ua)

Практически во всех областях ожидается облачная сухая погода, только в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Одесской областях ожидается немного снега. Синоптики предупреждают, что в Приазовье ожидается потенциально опасная погода. Жителям Запорожской, Донецкой и Херсонской областей стоит остерегаться на дорогах, так как погода принесет метель, сильны снегопад, ветер и гололедицу.

Скриншот метеорологических предупреждений на 7 января (meteo.gov.ua)

Также Укргидрометцентр предупредил об усложнении снеголавинной ситуации.

"6-7 января, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, в горах Львовской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", — говорится в заявлении метеослужбы.

Скриншот снеголавинной ситуации на 7 января (meteo.gov.ua)

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