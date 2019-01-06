ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Опасные погодные условия: синоптики дали прогноз погоды на Рождество

STYLERЖизнь    06.01.2019 - 20:30
Опасные погодные условия: синоптики дали прогноз погоды на Рождество
Коллаж РБК-Украина

Синоптики отметили, что в центральных и некоторых западных регионах мороз может достичь отметки в -13 градусов

7 января, Рождество в Украине будет морозным. Синоптики прогнозируют снижение температуры до -13 градусов по Цельсию, при этом максимальная температура достигнет +1 градуса (Крымский полуостров). Помимо морозов на Востоке ожидается выпадение небольшого количества снега, а на юго-востоке потенциально опасные погодные условия — метель, гололедица, сильный снег и ветер. Такой прогноз на Рождество дал Укргидрометцентр.

Сообщается, что средняя температура днем по Украине — -5… -9 градусов. На западе нашей страны ожидается мороз с отметкой -4… -8 в дневное время и -7… -10 в вечернее время. Похожие показатели будут наблюдаться в южных регионах, однако температура будет на несколько градусов выше. На Крымском полуострове уровень тепла достигнет -1… +1 градуса.

Холоднее всего будет в центральных, северных и восточных областях. Днем температура будет колебаться в рамках -6…-10 градусов мороза. Ночью холод усилится, синоптики обещают до -8… -12 градусов.

Опасные погодные условия: синоптики дали прогноз погоды на Рождество

Скриншот прогноза погоды на 7 января (meteo.gov.ua)

Практически во всех областях ожидается облачная сухая погода, только в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Одесской областях ожидается немного снега. Синоптики предупреждают, что в Приазовье ожидается потенциально опасная погода. Жителям Запорожской, Донецкой и Херсонской областей стоит остерегаться на дорогах, так как погода принесет метель, сильны снегопад, ветер и гололедицу.

Опасные погодные условия: синоптики дали прогноз погоды на Рождество

Скриншот метеорологических предупреждений на 7 января (meteo.gov.ua)

Также Укргидрометцентр предупредил об усложнении снеголавинной ситуации.

"6-7 января, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, в горах Львовской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", — говорится в заявлении метеослужбы.

Опасные погодные условия: синоптики дали прогноз погоды на Рождество

Скриншот снеголавинной ситуации на 7 января (meteo.gov.ua)

Также мы писали, что синоптики рассказали, какой будет погода в 2019 году.

Ранее мы сообщали, что синоптики пообещали украинцам аномальную погоду в январе.

Google поздравил с новогодними праздниками оригинальным дудлом Погода на сегодня: в Украине снег, днем до -6
Новости Украины ГидрометцентрпрогнозРождество
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь