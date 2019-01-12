Небезпечний вірус: круїзний лайнер перетворився на плаваючий лазарет

Колаж РБК-Україна

За два дні кількість хворих зросла до трьохсот осіб

Кілька сотень туристів, які вирушили в подорож на американському круїзному лайнері "Оазис морів" заразилися небезпечним вірусом. Про це повідомляє CNN.

У п'ятницю, 11 січня, найбільший у світі круїзний лайнер "Оазис морів" змушений був повернутися у вихідний порт Канаверал у штаті Флорида і перервати своє тижневе турне по Карибському морю.

Причиною повернення став небезпечний вірус, який вразив понад 300 осіб. Всього на борту лайнера перебуває понад 6 тисяч туристів і близько двох тисяч членів екіпажу. Подорож мала триватиме тиждень і лайнер мав відвідати Гаїті, Ямайку та Мексику.

Фото: Найбільший круїзний лайнер в світі "Оазис морів" (wikimedia.org)

Однак 9 січня на борту з'явилися перші хворі. Вони скаржилися на сильну нудоту і діарею. Капітан прийняв рішення продовжувати круїз і лікувати туристів за допомогою тих засобів, які були на борту, а також оголосити карантин. Через два дні кількість хворих збільшилася майже до 300 чоловік, тому капітан прийняв рішення повернутися назад і перервати круїз. Всім постраждалим будуть виплачені грошові компенсації.

Імовірно, туристів вразив вірус Норуолк. Це вірус, який дуже швидко поширюється від людини до людини за допомогою дотиків або через їжу. Він викликає гострий гастроентерит, інкубаційний період якого триває від 24 до 36 годин, а саме захворювання проходить через 3-4 доби.

До гострого вірусу Ноуролк зазвичай схильні люди, які знаходяться в закритих або напівзакритих просторах, таких як лікарні, в'язниці, гуртожитки, бази відпочинку, а також круїзні лайнери.

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