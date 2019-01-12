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Опасный вирус: круизный лайнер превратился в плавающий лазарет

STYLERЖизнь    12.01.2019 - 04:21
Опасный вирус: круизный лайнер превратился в плавающий лазарет
Коллаж РБК-Украина

За два дня количество заболевших выросло до трехсот человек

Несколько сотен туристов, которые отправились в путешествие на американском круизном лайнере "Оазис морей" заразились опасным вирусом. Об этом сообщает CNN.

В пятницу, 11 января, самый крупный в мире круизный лайнер "Оазис морей" вынужден был вернуться в исходный порт Канаверал в штате Флорида и прервать свое недельное турне по Карибскому морю.  

Причиной возвращения стал опасный вирус, который поразил более 300 человек. Всего на борту лайнера находится более 6 тысяч туристов и около двух тысяч членов экипажа. Путешествие должно было продлится неделю и лайнер должен был посетить Гаити, Ямайку и Мексику.

Опасный вирус: круизный лайнер превратился в плавающий лазарет

Фото: Самый большой круизный лайнер в мире "Оазис морей" (wikimedia.org)

Однако 9 января на борту появились первые заболевшие. Они жаловались на сильную тошноту и диарею. Капитан принял решение продолжать круиз и лечить туристов с помощью тех средств, которые были на борту, а также объявить карантин. Через два дня число заболевших увеличилось почти до 300 человек, поэтому капитан принял решение вернуться назад и прервать круиз. Всем пострадавшим будут выплачены денежные компенсации.

Предположительно, туристов сразил вирус Норуолк. Это вирус, который очень быстро распространяется от человека к человеку с помощью прикосновений или через пищу. Он вызывает острый гастроэнтерит, инкубационный период которого длится от 24 до 36 часов, а само заболевание проходит через 3-4 суток.

Острому вирусу Ноуролк обычно подвержены люди, которые находятся в закрытых или полузакрытых пространствах, таких как больницы, тюрьмы, общежития, базы отдыха, а также круизные лайнеры.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве младенец умер от страшной болезни.

А также рассказывали о том, что новорожденный ребенок погиб от страшного вируса.

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