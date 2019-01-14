Обережно санки: у Києві на голову перехожим можуть впасти не тільки бурульки (фото)

Колаж: РБК-Україна

На старому захаращеному балконі зовні висять санки, які легко можуть зірватися вниз

Тим, хто побоюється падаючих бурульок з дахів також варто побоюватися і санок, які у деяких жителів Києва висять на балконі. Однією такою фотографією поділився Telegram-канал "Perepichka News".

На фото видно, що санки просто висять на балконі на гачку і в разі чого, вони просто зваляться вниз на вулицю.

Фото: Telegram-канал "Perepichka News"

Варто зазначити, що на захаращеному балконі можуть випасти не тільки санки, але й інші предмети. Тому під вікнами будинків необхідно бути обережним.

До речі, в Дніпрі з'явилися величезні бурульки в будівлі на Гидропарковой 7. Про це повідомили користувачі мережі.

Фото: Facebook/Актив ж/м Парус (Дніпро)

Фото: Facebook/Олег Гордієнко

У Києві також є місця з великими бурульками, які можуть сильно травмувати.

Фото: facebook.com/OnlineKyiv

Нагадаємо, що в понеділок, 14 січня, Закарпатська область опинилася в полоні потужного снігопаду. Всі дороги засипані снігом, а місцеві жителі не можуть дістатися до роботи.

Раніше повідомлялося, що в Києві на Борщагівці людина загинула, послизнувшись біля свого будинку. При падінні він сильно вдарився головою, що стало причиною смерті. Інцидент стався на вулиці Симиренка 2/19.

Ми також повідомляли про те, що'з'явилося моторошне відео обвалення даху ринку у Макіївці в Донецькій області. В результаті інциденту отримали травми 3 особи.