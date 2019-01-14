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Осторожно санки: в Киеве на голову прохожим могут упасть не только сосульки (фото)

STYLERЖизнь    14.01.2019 - 19:45
Осторожно санки: в Киеве на голову прохожим могут упасть не только сосульки (фото)
Коллаж: РБК-Украина

На старом захламленном балконе снаружи висят санки, которые легко могут сорваться вниз

Тем, кто опасается падающих сосулек с крыш также стоит опасаться и санок, которые у некоторых жителей Киева висят на балконе. Одной такой фотографией поделился Telegram-канал "Perepichka News".

На фото видно, что санки просто висят на балконе на крючке и в случае чего, они просто сваляться вниз на улицу.

Осторожно санки: в Киеве на голову прохожим могут упасть не только сосульки (фото)

Фото: Telegram-канал "Perepichka News"

Стоит отметить, что на захламленном балконе могут выпасть не только санки, но и другие предметы. Поэтому под окнами домов необходимо быть осторожным.

Кстати, в Днепре появились огромные сосульки в здании на Гидропарковой 7. Об этом сообщили пользователи сети.

Осторожно санки: в Киеве на голову прохожим могут упасть не только сосульки (фото)

Фото: Facebook/Актив ж/м Парус (Днепр)

Осторожно санки: в Киеве на голову прохожим могут упасть не только сосульки (фото)Осторожно санки: в Киеве на голову прохожим могут упасть не только сосульки (фото)

Фото: Facebook/Олег Гордиенко

В Киеве также есть места с большими сосульками, которые могут сильно травмировать.

Осторожно санки: в Киеве на голову прохожим могут упасть не только сосульки (фото)

Фото: facebook.com/OnlineKyiv

Напомним, что в понедельник, 14 января, Закарпатская область оказалась в плену мощного снегопада. Все дороги засыпаны снегом, а местные жители не могут добраться до работы.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Борщаговке человек погиб, поскользнувшись возле своего дома. При падении он сильно ударился головой, что стало причиной смерти. Инцидент произошел на улице Симиренко 2/19.

Мы также сообщали о том, что'появилось жуткое видео обрушения крыши рынка в Макеевке в Донецкой области. В результате инцидента получили травмы 3 человека.

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