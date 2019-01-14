Осторожно санки: в Киеве на голову прохожим могут упасть не только сосульки (фото)

Коллаж: РБК-Украина

На старом захламленном балконе снаружи висят санки, которые легко могут сорваться вниз

Тем, кто опасается падающих сосулек с крыш также стоит опасаться и санок, которые у некоторых жителей Киева висят на балконе. Одной такой фотографией поделился Telegram-канал "Perepichka News".

На фото видно, что санки просто висят на балконе на крючке и в случае чего, они просто сваляться вниз на улицу.

Фото: Telegram-канал "Perepichka News"

Стоит отметить, что на захламленном балконе могут выпасть не только санки, но и другие предметы. Поэтому под окнами домов необходимо быть осторожным.

Кстати, в Днепре появились огромные сосульки в здании на Гидропарковой 7. Об этом сообщили пользователи сети.

Фото: Facebook/Актив ж/м Парус (Днепр)

Фото: Facebook/Олег Гордиенко

В Киеве также есть места с большими сосульками, которые могут сильно травмировать.

Фото: facebook.com/OnlineKyiv

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