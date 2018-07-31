Відпочинок ціною життя: мама постраждалої дівчинки в таборі "Славутич" розповіла всю правду про трагедію

Скріншот сюжету ТСН (youtube.com/ТСН)

Мама дівчинки повідомила про її стан здоров'я

Мама дівчинки, яка після отруєння у таборі "Славутич" впала в кому, розповіла всі подробиці трагедії. Про це вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Юлія Лукашук, мама 8-річної Марго, написала, що публікує цю історію для тих батьків, які тільки збираються відправити дітей у табори. Вона повідомила, що Маргарита досі перебуває в комі.

"Табір "Славутич" - відпочинок ціною життя Марго. Всі батьки, які посилають дітей до табору нашої країни, будьте пильні! Щоб ніхто не забув і не сховався від відповідальності - постараюся описати все якомога детальніше. На кожному етапі були допущені непоправні помилки, що призвело до вкрай важкого стану моєї дитини, яка з 2 липня 2018 року і по сьогоднішній день перебуває в комі 3 ступеня, у вкрай важкому стані в лікарні Охматдит", - розповіла Лукашук.

Вона повідомила, що її дочка займається гімнастикою в школі Дерюгіних з 2015 року і регулярно бере участь у змаганнях і виступах. Маргарита ходила на тренування 3-4 рази в тиждень і займалася по 3 години. Жінка зазначила, що вся інформація про хвороби її дочки не відповідає дійсності, так як хвора дитина не змогла би стільки часу приділяти спорту.

Лукашук розповіла, що Марго в перші три дні в таборі відчувала себе чудово, а скарги у дітей були стандартні – на їжу.

"Під час перебування в таборі Славутич основні скарги у дітей були - це на не смачно приготовану їжу: пересолена гречка, надто солодкий чай, несмачний рис, кабачки", - зазначила жінка.

Дівчинка відчула себе погано близько 11 ранку на четвертий день. Разом з нею симптоми отруєння відчуло ще 12 осіб. У Марго почалася блювота. Батьки про це дізналися із загального чату у вайбері.

"Близько 11.00 годині ранку Марго відчула себе погано - почалася блювота, після чого її перевели в медсанчастину табору "Славутич" (про це я дізналася з загального чату з гімнастики через Вайбер-групу). Батьки дітей почали активно в чаті обговорювати ситуацію, звернулися в прокуратуру, в санепідстанцію і в швидку допомогу (яка дала відмову, аргументувавши це тим, що в таборі Славутич є своя медсанчастина і якщо необхідна буде швидка допомога, то вони самі і викличуть її", - написала Лукашук.

Пізніше матері зателефонувала жінка, яка представилася як черговий лікар і повідомила, що у Марго була блювота після прийому препарату "Регідрон", але зараз їй стало краще.

"Близько 12.00 з медсанчастини "Славутич" зателефонувала мені жінка і представилась як черговий лікар і сказала, що у Марго була блювота другий раз після прийому "Регідрону" і на даний момент її тільки нудить. Протягом 30 хв в чаті з гімнастики написали телефон головного лікаря (ним виявився чоловік) і що з ним можна зв'язатися, що в принципі я і зробила. Зателефонувавши до головлікаря і дізнавшись стан моєї дитини, він нічого не міг відповісти, а передав трубку знову черговому лікарю, після чого відразу мені дали поговорити з Марго", - повідомила мама дитини.

Маргарита поскаржилася, що у неї слабкість і болить голова.

"Після цієї розмови, постійно в телефонному режимі спілкуючись з черговим лікарем мені крім того, що Марго нудить, слабкість і голова болить, більше нового про стан її здоров'я не говорила, а переконала мене в тому, що приводу для занепокоєння немає. Тому дочекавшись чоловіка з роботи і залишивши на нього маленьку дитину я в 16.00 поїхала в табір", - поскаржилася Лукашук.

Юлія приїхала в табір близько шостої вечора і виявила, що дитина перебуває в дуже ослабленому стані і не в змозі навіть самостійно піднятися з ліжка. Крім того, мама звернула увагу на те, що у дівчинки сильно роздувся живіт.

"О 18.00 приїхавши в табір і побачивши Марго у мене був стан шоку. Марго лежала на ліжку ослаблена до такої міри, що черговий лікар допомагала їй підніматися, щоб зробити ковток води. Відразу мені кинувся в очі низ живота (в області сечового міхура) - був сильно надутий, на питання, коли Марго ходила в туалет, мені лікар відповіла, що з 11.00 вона не ходила в туалет", - розповіла жінка.

Вона сказала, що запропонувала дочці сходити в туалет, а дівчинка зізналася, що не може встати з ліжка. Лікар звинуватила дитину в тому, що вона вигадує. А при спробі підняти її з ліжка, Марго впала в непритомність.

"Піднявши Марго з ліжка вона насправді не могла пересуватися і впала в обморок. Я почала кричати: Викликайте швидку! Що ви зробили з моєю дитиною? Чому вона в такому стані? Коли весь день мене переконували у зворотному. Поклавши її на ліжко і давши понюхати нашатирний спирт, вона опритомніла, після цього у неї почалася сильна блювота", - написала Лукашук.

Вона повідомила, що забрала доньку і поїхала в лікарню, у Переяслав-Хмельницькому. Там дівчинці спробували поставити внутрішньовенний катетер, але через зневоднення змогли це зробити тільки з 10 разу.

"Їм вдалося його поставити і розпочати інфузійну терапію (крапельницю). В лікарню приїхав головний лікар табору, який на питання начмеда лікарні про те, скільки разів була блювота, відповів - 5 разів. Про це я почула вперше! Через 30 хв під час крапельниці у Марго почався напад генералізованих судом, з сильним криком і вона втратила свідомість. Її одразу повезли в реанімацію, де через 30 хвилин стався повторний напад генералізованих судом і після цього протягом 30 хв почалися тоніко-клонічні судоми з перервою 30 сек (эпистатус), після якого Марго вже не прокинулася", - розповіла жінка про стан дитини.

Після цього у Марго сталася зупинка дихання і її довелося інтубировати і підключати до апарату штучної вентиляції легенів.

"О 3 годині ночі я не витримала і подзвонила до головлікаря табору, запитала: так скільки ж разів у моєї дитини була блювота, враховуючи її стан? На що він мені відповів: 8 раз, а може і більше. Вранці 3.07.18 року приїхала реанімаційна бригада дитячої лікарні з Боярки на консультацію, після чого відмовилися перевозити, враховуючи її вкрай тяжкий стан (не транспортабельність). Близько 12.00 прибула комісія з Києва і прийняла рішення про перевезення Марго в ОХМАТДИТ в токсикологічне відділення", - розповіла Лукашук про те, що відбувалося після.

Вона повідомила, що на даний момент Марго знаходиться в комі 3-го ступеня тяжкості, їй провели складну нейрохирургическую операцію – декомпресійну трепанацію черепа.

"Вже як 4 тижні триває це пекло, постійно аналізую, згадую все як було і чому це сталося. На багато відповіді і питання не знаходжу пояснень я і думаю, ніколи не знайду. Чому моя дитина так мучилася і по сей день я спостерігаю ці муки? Навіщо треба було від мене повністю приховувати реальний стан моєї дитини, що у неї була безперервна блювота, що і призвело до незворотних процесів в організмі? Чому їй не надали своєчасної першої медичної допомоги?" - написала жінка.

Вона додала, що зі слів дітей, Марго була дуже знесилена, не пила воду і ніхто не звертав на це уваги.

"Зі слів дітей, вона була дуже знесилена, спала, відповідно не пила воду, ліки, а на це ніхто не звертав уваги. Чому тренер не подзвонив і не сказав, що Марго погано і стан погіршився? Мало того черговий лікар, з якою я постійно спілкувалася, зараз взагалі ніде не фігурує, велика ймовірність, що вона взагалі ніякого відношення до медицини не має. Чому не вчасно викликали швидку враховуючи стан дитини? Чому у нас в державі діти, перебуваючи в таборі (як я вважаю - це святе місце, тому що там ДІТИ!) можуть згоріти через погану проводку, отруїтися через халатність?", - задає питання Лукашук.

Вона розповіла, що причиною отруєння дітей стала вода в кулері.

"Як з'ясувалося надалі, після проби питної води в кулері, виявилося, її навіть не можна було вживати дітям. Всіх цих людей, які причетні до табору і які несуть відповідальність за дітей, які взяли на себе відповідальність за дітей, треба покарати по повній програмі, тому що це може статися з кожною дитиною і ніколи не можеш подумати і повірити, що це може опинитися твоя дитина. Здоров'я - не купиш за гроші! Дива в житті не буває! Ну а надія, напевно, насправді вмирає останньою", - резюмувала жінка.

Скріншот поста (facebook.com/Юля Лукашук)

Нагадаємо, у таборі "Славутич" відбулося отруєння дітей, а керівництво не пускало на територію медиків.

Відео: РБК-Україна