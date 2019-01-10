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Батько з пекла: чоловік по-звірячому побив сина металевою трубою

STYLERЖиття    10.01.2019 - 00:15
Батько з пекла: чоловік по-звірячому побив сина металевою трубою
Колаж РБК-Україна

Мати постраждалої дитини розповіла, що все тіло хлопчика в синцях

Поліція заарештувала чоловіка за звіряче побиття дитини, яка після отриманих травм впала у кому. Про це повідомляє видання The Sun.

Трагедія сталася в місті Искандерун в провінції Хатай на півдні Туреччини. Мехмет Алі побив свого шестирічного сина за те, що той не зробив свою домашню роботу.

Для того, щоб покарати дитину, батько використав металеву трубу від пилососа. У люті він накинувся на сина і завдав йому безліч ударів. Через деякий час хлопчик втратив свідомість.

Медиків на місце події викликали сусіди, які виявили хлопчика в несвідомому стані. Дитину негайно доставили в державну лікарню, де діагностували у нього важкі травми обличчя, голови і серйозну черепно-мозкову травму.

Хлопчик впав у кому і на даний момент знаходиться в реанімаційному відділенні лікарні на апаратах життєзабезпечення. Лікарі оцінюють його стан як критичний.

В лікарню приїхала мати хлопчика, Гулістан, яка з Мехметом Алі знаходиться в розлученні.

"Він побив його металевим шлангом від пилососа, тому що він не зробив свою домашню роботу. Я приїхала в лікарню, як тільки дізналася, що сталося. Коли я побачила свого сина, він весь був вкритий синцями", - розповіла Гулістан і додала, що чоловік регулярно бив її.

"Мій син може померти. Чоловік також бив мене кожен день. З цієї причини ми розлучилися з ним", - сказала жінка.

Мехмет Алі заарештований і на даний момент проводиться розслідування та встановлення всіх подробиць події.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Одесі няня побила дитину.

А також розповідали про те, що у мережі показали відео жорстокого побиття школяра.

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