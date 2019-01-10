Отец из ада: мужчина зверски избил сына металлической трубой

Коллаж РБК-Украина

Мать пострадавшего ребенка рассказала, что все тело мальчика в синяках

Полиция арестовала мужчину за зверское избиение ребенка, который после полученных травм впал в кому. Об этом сообщает издание The Sun.

Трагедия произошла в городе Искандерун в провинции Хатай на юге Турции. Мехмет Али избил своего шестилетнего сына за то, что тот не сделал свою домашнюю работу.

Для того, чтобы наказать ребенка, отец использовал металлическую трубу от пылесоса. В ярости он набросился на сына и нанес ему множество ударов. Через некоторое время мальчик потерял сознание.

Медиков на место происшествия вызвали соседи, которые обнаружили мальчика в бессознательном состоянии. Ребенка немедленно доставили в государственную больницу, где диагностировали у него тяжелые травмы лица, головы и серьезную черепно-мозговую травму.

Мальчик впал в кому и на данный момент находится в реанимационном отделении больницы на аппаратах жизнеобеспечения. Врачи оценивают его состояние как критическое.

В больницу приехала мать мальчика, Гулистан, которая с Мехметом Али находится в разводе.

"Он избил его металлическим шлангом от пылесоса, потому что он не сделал свою домашнюю работу. Я приехала в больницу, как только узнала, что случилось. Когда я увидела своего сына, он весь был покрыт синяками", - рассказала Гулистан и добавила, что муж регулярно избивал и ее.

"Мой сын может умереть. Муж также бил меня каждый день. По этой причине мы развелись с ним", - сказала женщина.

Мехмет Али арестован и на данный момент проводится расследование и установление всех подробностей произошедшего.

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