"Звідки стільки інфекцій?": смерть студентки в Тернополі викликала скандал в мережі

Колаж РБК-Україна

Користувачі мережі дивуються, як дівчину з таким діагнозом могли допустити до навчання

Користувачі соцмереж шоковані недавньою смертю 25-річної африканської студентки Тернопільського національного економічного університету від цілого "букета" небезпечних захворювань, серед яких вірус гепатиту В і С, туберкульоз.

Громадянка Сьєрра-Леоне (держава в Західній Африці) померла в реанімаційному відділенні першої міської лікарні, куди її без свідомості доставили прямо з залізничного вокзалу.

Користувачів соцмереж найбільше обурило те, як студентку ВУЗу, для яких обов'язкові медогляди, могли допустити до навчання.

"З такими діагнозами в країну в'їжджають, а потім ми дивуємося, звідки у нас епідемії", - написала Олена Любимська.

"Прикольно вони довідки про стан здоров'я в універ здають, особливо щодо гепатитів", - зазначив Igor Diklevych.

"Як лікарі медогляд підписували, якщо у неї скільки хвороб? Якщо б ретельно оглядали лікарі при медогляді, цього б не було", - написала Оксана Дмитрів.

"Звідки стільки інфекцій ? І все везуть в Україну", - задалася питанням Natalia Kolly.

Скріншот коментарів: facebook.com

Деякі користувачі навіть запідозрили у дівчини ВІЛ-інфекцію.

"Тільки при ВІЛ всі відразу буває", - зауважила Цветанга Цветановна.

"А основа букета 100% ВІЛ", - написала Тетяна Новікова.

Скріншот коментарів: facebook.com

Нагадаємо, нещодавно експерти розповіли, на яку зарплату можна розраховувати випускникам.

До речі, кілька сотень туристів, які вирушили в подорож на американському круїзному лайнері "Оазис морів" заразилися небезпечним вірусом.

Раніше ми також повідомляли, що незряча дівчина з України вступила до престижного ВУЗу США - університету Minerva, створеного колишнім керівництвом Гарварду і Стенфорду.