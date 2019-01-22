"Звідки стільки інфекцій?": смерть студентки в Тернополі викликала скандал в мережі

Користувачі мережі дивуються, як дівчину з таким діагнозом могли допустити до навчання
Користувачі соцмереж шоковані недавньою смертю 25-річної африканської студентки Тернопільського національного економічного університету від цілого "букета" небезпечних захворювань, серед яких вірус гепатиту В і С, туберкульоз.
Громадянка Сьєрра-Леоне (держава в Західній Африці) померла в реанімаційному відділенні першої міської лікарні, куди її без свідомості доставили прямо з залізничного вокзалу.
Користувачів соцмереж найбільше обурило те, як студентку ВУЗу, для яких обов'язкові медогляди, могли допустити до навчання.
"З такими діагнозами в країну в'їжджають, а потім ми дивуємося, звідки у нас епідемії", - написала Олена Любимська.
"Прикольно вони довідки про стан здоров'я в універ здають, особливо щодо гепатитів", - зазначив Igor Diklevych.
"Як лікарі медогляд підписували, якщо у неї скільки хвороб? Якщо б ретельно оглядали лікарі при медогляді, цього б не було", - написала Оксана Дмитрів.
"Звідки стільки інфекцій ? І все везуть в Україну", - задалася питанням Natalia Kolly.
Скріншот коментарів: facebook.com
Деякі користувачі навіть запідозрили у дівчини ВІЛ-інфекцію.
"Тільки при ВІЛ всі відразу буває", - зауважила Цветанга Цветановна.
"А основа букета 100% ВІЛ", - написала Тетяна Новікова.
Скріншот коментарів: facebook.com
Нагадаємо, нещодавно експерти розповіли, на яку зарплату можна розраховувати випускникам.
До речі, кілька сотень туристів, які вирушили в подорож на американському круїзному лайнері "Оазис морів" заразилися небезпечним вірусом.
Раніше ми також повідомляли, що незряча дівчина з України вступила до престижного ВУЗу США - університету Minerva, створеного колишнім керівництвом Гарварду і Стенфорду.