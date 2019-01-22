"Откуда столько инфекций?": смерть студентки в Тернополе вызвала скандал в сети

Пользователи сети недоумевают, как девушку с таким диагнозом могли допустить к учебе
Пользователи соцсетей шокированы недавней смертью 25-летней африканской студентки Тернопольского национального экономического университета от целого "букета" опасных заболеваний, среди которых вирус гепатита В и С, туберкулез.
Гражданка Сьерра-Леоне (государство в Западной Африке) скончалась в реанимационном отделении первой городской больницы, куда ее без сознания доставили прямо с железнодорожного вокзала.
Пользователей соцсетей больше всего возмутило то, как студентку ВУЗа, для которых обязательны медосмотры, могли допустить к учебе.
"С такими диагнозами в страну въезжают, а потом мы удивляемся, откуда у нас эпидемии", - написала Елена Любимская.
"Прикольно они справки о состоянии здоровья в универ сдают, особенно по гепатитам", - отметил Igor Diklevych.
"Как врачи медосмотр подписывали, если у нее сколько болезней? Если бы тщательно осматривали врачи при медосмотре, этого бы не было", - написала Оксана Дмитрив.
"Откуда столько инфекций ? И все везут в Украину", - задалась вопросом Natalia Kolly.
Скриншот комментариев: facebook.com
Некоторые пользователи даже заподозрили у девушки ВИЧ-инфекцию.
"Только при ВИЧ все сразу бывает", - заметила Цветанга Цветановна.
"А основа букета 100% ВИЧ", - написала Татьяна Новикова.
Скриншот комментариев: facebook.com
Напомним, недавно эксперты рассказали, на какую зарплату можно рассчитывать выпускникам.
К слову, несколько сотен туристов, которые отправились в путешествие на американском круизном лайнере "Оазис морей" заразились опасным вирусом.
Ранее мы также сообщали, что незрячая девушка из Украины поступила в престижный ВУЗ США - университет Minerva, созданный бывшим руководством Гарварда и Стэнфорда.