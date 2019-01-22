"Откуда столько инфекций?": смерть студентки в Тернополе вызвала скандал в сети

Коллаж РБК-Украина

Пользователи сети недоумевают, как девушку с таким диагнозом могли допустить к учебе

Пользователи соцсетей шокированы недавней смертью 25-летней африканской студентки Тернопольского национального экономического университета от целого "букета" опасных заболеваний, среди которых вирус гепатита В и С, туберкулез.

Гражданка Сьерра-Леоне (государство в Западной Африке) скончалась в реанимационном отделении первой городской больницы, куда ее без сознания доставили прямо с железнодорожного вокзала.

Пользователей соцсетей больше всего возмутило то, как студентку ВУЗа, для которых обязательны медосмотры, могли допустить к учебе.

"С такими диагнозами в страну въезжают, а потом мы удивляемся, откуда у нас эпидемии", - написала Елена Любимская.

"Прикольно они справки о состоянии здоровья в универ сдают, особенно по гепатитам", - отметил Igor Diklevych.

"Как врачи медосмотр подписывали, если у нее сколько болезней? Если бы тщательно осматривали врачи при медосмотре, этого бы не было", - написала Оксана Дмитрив.

"Откуда столько инфекций ? И все везут в Украину", - задалась вопросом Natalia Kolly.

Скриншот комментариев: facebook.com

Некоторые пользователи даже заподозрили у девушки ВИЧ-инфекцию.

"Только при ВИЧ все сразу бывает", - заметила Цветанга Цветановна.

"А основа букета 100% ВИЧ", - написала Татьяна Новикова.

Скриншот комментариев: facebook.com

Напомним, недавно эксперты рассказали, на какую зарплату можно рассчитывать выпускникам.

К слову, несколько сотен туристов, которые отправились в путешествие на американском круизном лайнере "Оазис морей" заразились опасным вирусом.

Ранее мы также сообщали, что незрячая девушка из Украины поступила в престижный ВУЗ США - университет Minerva, созданный бывшим руководством Гарварда и Стэнфорда.