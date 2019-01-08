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Эксперты рассказали, на какую зарплату можно рассчитывать выпускникам

STYLERЖизнь    08.01.2019 - 08:55

Видео: (YouTube/Cегодня)

Есть ли смысл получать диплом и на что расчитывать после выпуска? Таким вопросом задается каждый студент. Эксперты по трудоустройству утверждают, что обучение не будет лишним, а, напротив, даст преимущество среди остальных, передает Сегодня.

Молодежь без опыта часто воспринимается неоднозначно. Некоторые охотно нанимают вчерашних выпускников ВУЗов, а кто-то опасается взять "кота в мешке". Ресурс-менеджер Наталья Черепаня рассказала, как ей удалось найти свою первую работу по специальности.

Эксперты рассказали, на какую зарплату можно рассчитывать выпускникамСкриншот видео: (YouTube/Cегодня)

Она окончила университет и сразу же принялась отсылать резюме во все компании, где были вакансии. Иногда за день было по три собеседования с работодателями. Девушка обошла два десятка контор, прежде чем устроилась специалистом по подбору кадров.

Аналитик международного кадрового интернет-портала утверждает, что руководители компаний отдают предпочтение тем, кто ищет работу по специальности. Связано это с тем, что для работодателя - это знак о том, что вы сознательно выбрали профессию и можете гарантировать, что вам интересна сфера, в которой вы планируете дальше реализовываться.

Также, чтобы было больше шансов попасть на заветную работу, специалисты рекомендуют правильно писать резюме. И не указывать места подработки, если вы, например, имеете опыт работы официантом. Уточняется, что обычно новичкам без опыта предлагают зарплату на 10, а то и 20 процентов меньше.

"Ты читаешь резюме, и у тебя сразу идет отторжение. Зачем мне человек на работу, который мало того что без опыта, еще и не умеет грамотно писать. Увеличивает шансы найти работу знание иностранного языка", - говорит карьерный консультант Вера Проценко.

Напомним, что под Харьковом повесился пятиклассник из многодетной семьи.

Мы писали, что в деле об убийстве студенток в Харькове появились новые загадочные подробности.

 

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