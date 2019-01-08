Експерти розповіли, на яку зарплату можна розраховувати випускникам

Відео: (YouTube/Сьогодні)

Чи є сенс отримувати диплом і на що розраховувати після випуску? Таким питанням задається кожен студент. Експерти з працевлаштування стверджують, що навчання не буде зайвим, а, навпаки, дасть перевагу серед інших, передає Сьогодні.

Молодь без досвіду часто сприймається неоднозначно. Деякі охоче наймають вчорашніх випускників вишів, а хтось побоюється брати "кота в мішку". Ресурс-менеджер Черепаня Наталія розповіла, як їй вдалося знайти свою першу роботу за спеціальністю.

Скріншот відео: (YouTube/Сьогодні)

Вона закінчила університет і одразу ж почала відсилати резюме у всі компанії, де були вакансії. Іноді за день було по три співбесіди з роботодавцями. Дівчина обійшла два десятки контор, перш ніж влаштувалася фахівцем з підбору кадрів.

Аналітик міжнародного кадрового інтернет-порталу стверджує, що керівники компаній віддають перевагу тим, хто шукає роботу за фахом. Пов'язано це з тим, що для роботодавця - це знак про те, що ви свідомо обрали професію і можете гарантувати, що вам цікава сфера, в якій ви плануєте далі реалізовуватися.

Також, щоб було більше шансів потрапити на омріяну роботу, фахівці рекомендують правильно писати резюме. І не вказувати місця підробітку, якщо ви, наприклад, маєте досвід роботи офіціантом. Уточнюється, що зазвичай новачкам пропонують зарплату на 10, а то і 20 відсотків менше.

"Ти читаєш резюме, і в тебе відразу йде відторгнення. Навіщо мені чоловік на роботу, який мало того що без досвіду, ще й не вміє грамотно писати. Збільшує шанси знайти роботу знання іноземної мови", - говорить кар'єрний консультант Віра Проценко.

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