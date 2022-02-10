Відмінно зігріє і поліпшить настрій: рецепт ароматного гарячого шоколаду
Що може зігріти краще в холодний зимовий вечір, як не гарячий шоколад? Ще з дитинства всі ми пам'ятаємо цей особливий аромат і ніжний смак, які відразу привносили святковий настрій.
Нутриціолог Вікторія Синичка поділилася в Instagram простим рецептом смачного зігріваючого напою.
Натуральне какао багате антиоксидантами, магнієм, кальцієм і залізом. Все, що потрібно нашій щитовидній залозі і не тільки. А ще какао містить триптофан і фенітиламін. Обидва з'єднання покращують настрій, сон і сприяють релаксації.
Саме тому, дівчата, гарячий шоколад є прекрасним напоєм при ПМС або просто, коли день не задався і настрій ніякий.
Як приготувати гарячий шоколад
Інгредієнти:
- 300-400 мл рослинного молока
- 1½-2 ст. л. тертого какао
- ½ - 1 ч. л. кленового сиропу або меду
Готуємо:
Молоко розігріти до гарячого, майже до легкого кипіння. Додати терте какао і потримати на легкому вогні ще пару хвилин, постійно помішуючи, поки суміш не буде однорідною.
Додати мед або кленовий сироп. Коли какао готове, я люблю збити його капучинатором - тоді з'являється смачна пінка.
При бажанні в какао можна додати колаген (додаткове джерело білка), корицю, ваніль, масло з м'яти, сіль або мускатний горіх. І кожен раз це буде новий напій.
Гарячий шоколад розслабить і поліпшить настрій (фото: freepik.com)
Важливо використовувати саме натуральне неперероблене какао, без доданого цукру або інших домішок. А якщо з тих чи інших причин ви не вживаєте какао - його можна замінити на кероб.
Раніше ми повідомляли, що медики заявили про напій, який надовго знижує цукор в крові.
А також публікували найпростіший рецепт корисних шоколадних цукерок, які можна приготувати всього за п'ять хвилин.