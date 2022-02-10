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Отлично согреет и улучшит настроение: рецепт ароматного горячего шоколада

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Четверг 10 февраля 2022 20:48
Отлично согреет и улучшит настроение: рецепт ароматного горячего шоколада Фото: Рецепт горячего шоколада (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Что может согреть лучше в холодный зимний вечер, как не горячий шоколад? Еще с детства все мы помним этот особый аромат и нежный вкус, которые сразу привносили праздничное настроение.

Нутрициолог Виктория Синичка поделилась в Instagram простым рецептом вкусного согревающего напитка.

Натуральное какао богато антиоксидантами, магнием, кальцием и железом. Все, что нужно нашей щитовидной железе и не только. А еще какао содержит триптофан и фенитиламин. Оба соединения улучшают настроение, сон и способствуют релаксации.

Именно поэтому, девушки, горячий шоколад является прекрасным напитком при ПМС или просто, когда день не задался и настроение никакое.

Как приготовить горячий шоколад

Ингредиенты:

  • 300-400 мл растительного молока
  • 1½-2 ст. л. тертого какао
  • ½ - 1 ч. л. кленового сиропа или меда


Готовим:

Молоко разогреть до горячего, почти до легкого кипения. Добавить тертое какао и подержать на легком огне еще пару минут, постоянно помешивая, пока смесь не будет однородной.

Добавить мед или кленовый сироп. Когда какао готово, я люблю взбить его капучинатором – тогда появляется вкусная пенка.

При желании в какао можно добавить коллаген (дополнительный источник белка), корицу, ваниль, масло из мяты, соль или мускатный орех. И каждый раз это будет новый напиток.

Отлично согреет и улучшит настроение: рецепт ароматного горячего шоколада
Горячий шоколад расслабит и улучшит настроение (фото: freepik.com)

Важно использовать именно натуральное непереработанное какао, без добавленного сахара или других примесей. А если по тем или иным причинам вы не употребляете какао - его можно заменить на кэроб.

Ранее мы сообщали, что медики заявили о напитке, который надолго снижает сахар в крови.

А также публиковали простейший рецепт полезных шоколадных конфет, которые можно приготовить всего за пять минут.

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