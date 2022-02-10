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Відмінно зігріє і поліпшить настрій: рецепт ароматного гарячого шоколаду

Автор: Марина Настевич

Що може зігріти краще в холодний зимовий вечір, як не гарячий шоколад? Ще з дитинства всі ми пам'ятаємо цей особливий аромат і ніжний смак, які відразу привносили святковий настрій.

Нутриціолог Вікторія Синичка поділилася в Instagram простим рецептом смачного зігріваючого напою.

Натуральне какао багате антиоксидантами, магнієм, кальцієм і залізом. Все, що потрібно нашій щитовидній залозі і не тільки. А ще какао містить триптофан і фенітиламін. Обидва з'єднання покращують настрій, сон і сприяють релаксації.

Саме тому, дівчата, гарячий шоколад є прекрасним напоєм при ПМС або просто, коли день не задався і настрій ніякий.

Як приготувати гарячий шоколад

Інгредієнти:

  • 300-400 мл рослинного молока
  • 1½-2 ст. л. тертого какао
  • ½ - 1 ч. л. кленового сиропу або меду


Готуємо:

Молоко розігріти до гарячого, майже до легкого кипіння. Додати терте какао і потримати на легкому вогні ще пару хвилин, постійно помішуючи, поки суміш не буде однорідною.

Додати мед або кленовий сироп. Коли какао готове, я люблю збити його капучинатором - тоді з'являється смачна пінка.

При бажанні в какао можна додати колаген (додаткове джерело білка), корицю, ваніль, масло з м'яти, сіль або мускатний горіх. І кожен раз це буде новий напій.


Гарячий шоколад розслабить і поліпшить настрій (фото: freepik.com)

Важливо використовувати саме натуральне неперероблене какао, без доданого цукру або інших домішок. А якщо з тих чи інших причин ви не вживаєте какао - його можна замінити на кероб.

Раніше ми повідомляли, що медики заявили про напій, який надовго знижує цукор в крові.

А також публікували найпростіший рецепт корисних шоколадних цукерок, які можна приготувати всього за п'ять хвилин.

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