Отлично согреет и улучшит настроение: рецепт ароматного горячего шоколада

Что может согреть лучше в холодный зимний вечер, как не горячий шоколад? Еще с детства все мы помним этот особый аромат и нежный вкус, которые сразу привносили праздничное настроение.
Нутрициолог Виктория Синичка поделилась в Instagram простым рецептом вкусного согревающего напитка.
Натуральное какао богато антиоксидантами, магнием, кальцием и железом. Все, что нужно нашей щитовидной железе и не только. А еще какао содержит триптофан и фенитиламин. Оба соединения улучшают настроение, сон и способствуют релаксации.
Именно поэтому, девушки, горячий шоколад является прекрасным напитком при ПМС или просто, когда день не задался и настроение никакое.
Ингредиенты:
Готовим:
Молоко разогреть до горячего, почти до легкого кипения. Добавить тертое какао и подержать на легком огне еще пару минут, постоянно помешивая, пока смесь не будет однородной.
Добавить мед или кленовый сироп. Когда какао готово, я люблю взбить его капучинатором – тогда появляется вкусная пенка.
При желании в какао можно добавить коллаген (дополнительный источник белка), корицу, ваниль, масло из мяты, соль или мускатный орех. И каждый раз это будет новый напиток.
Горячий шоколад расслабит и улучшит настроение (фото: freepik.com)
Важно использовать именно натуральное непереработанное какао, без добавленного сахара или других примесей. А если по тем или иным причинам вы не употребляете какао - его можно заменить на кэроб.
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