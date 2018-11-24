Патріарх Філарет назвав причини геноциду українців під час Голодомору

У п'ятницю, 23 листопада, у Верховній Раді, на засіданні до 85-ї річниці Голодомора 1932-1933 років в Україні, виступив Патріарх Київський і всієї Русі-України Патріарх Філарет, як один з останніх свідків Голодомору 1932-1933 років.

Голові УПЦ КП в той час було чотири роки, і він добре пам'ятає про те, що саме відбувалося в той страшний для України час.

Тому він назвав дві причини Голодомору в Україні, спрямованого на знищення українського народу:

"Перша: це те, що на той момент перепис населення показала, що українців – 85 млн, а росіян – 65 млн. Тому безбожне радянське керівництво вирішило знищити українців, щоб не переважали над росіянами. В результаті Голодомору, перепис 1939 року вже показала, що кількість українців становила всього 65 млн, а росіян збільшилася".

Друга. Зробила свою справу цитата Бухаріна: "Хто володіє хлібом, той має владу". А хлібом володіли українські селяни. Почався процес, щоб хліб передати в руки радянської влади, а українські селяни відмовлялися йти в колгоспи".

Патріарх Філарет у промові подякував держави світу за визнання Голодомору в Україні геноцидом:

"Визнання Голодомору геноцидом – це те, що сьогодні стверджує наша держава. Український народ стає міцніше і сильніше. Нас нищили, а ми живі, і не тільки живі, але і утверджуємося. Наші молоді хлопці на сході України захищають нашу державу, віддаючи і тіло, і душу за нашу свободу. Це правда, тому що в рабстві жити ми не хочемо і не будемо".

Також під час заходу відбулася демонстрація тематичного відеоролика про Голодомор і була оголошена хвилина мовчання.

Відзначимо, що в засіданні взяли участь перший Президент України Леонід Кравчук, народні депутати України, члени Кабінету Міністрів, керівники Церков і релігійних об'єднань України, представники урядів і парламентів країн світу, представники дипломатичного корпусу, громадських організацій.

Нагадаємо, раніше ми писали, які країни визнали Голодомор в Україні.

Також у мережі розкритикували невдалий пам'ятник жертвам Голодомору в Ужгороді.

Раніше ми писали, що військові зняли зворушливий ролик про Голодомор.

Відео: (video.rbc.ua)