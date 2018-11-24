Патриарх Филарет назвал причины геноцида украинцев во время Голодомора

В пятницу, 23 ноября, в Верховной Раде, на заседании к 85-й годовщине Голодомора 1932–1933 годов в Украине, выступил Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Патриарх Филарет, как один из последних свидетелей Голодомора 1932–1933 годов.

Предстоятелю УПЦ КП в то время было четыре года, и он хорошо помнит о том, что именно происходило в то страшное для Украины время.

Поэтому он назвал две причины Голодомора в Украине, направленного на уничтожение украинского народа:

"Первая: это то, что на тот момент перепись населения показала, что украинцев – 85 млн, а россиян – 65 млн. Поэтому безбожное советское руководство решило уничтожить украинцев, чтобы не преобладали над русскими. В результате того Голодомора, перепись в 1939 году уже показала, что количество украинцев составляло всего 65 млн, а россиян – увеличилось".

Вторая. Сделала свое дело цитата Бухарина: "Кто владеет хлебом, тот имеет власть". А хлебом владели украинские селяне. Начался процесс, чтобы хлеб передать в руки советской власти, а украинские селяне отказывались идти в колхозы".

Патриарх Филарет в речи поблагодарил государства мира за признание Голодомора в Украине геноцидом:

"Признание Голодомора геноцидом – это то, что сегодня утверждает наше государство. Украинский народ становится крепче и сильнее. Нас уничтожали, а мы живы, и не только живы, но и утверждаемся. Наши молодые хлопцы на востоке Украины защищают наше государство, отдавая и тело, и душу за нашу свободу. Это правда, потому что в рабстве жить мы не хотим и не будем".

Также во время мероприятия состоялась демонстрация тематического видеоролика о Голодоморе и была объявлена минута молчания.

Отметим, что в заседании приняли участие первый Президент Украины Леонид Кравчук, народные депутаты Украины, члены Кабинета Министров, руководители Церквей и религиозных объединений Украины, представители правительств и парламентов стран мира, представители дипломатического корпуса, общественных организаций.

Напомним, ранее мы писали, какие страны признали Голодомор в Украине.

Также в сети раскритиковали неудачный памятник жертвам Голодомора в Ужгороде.

Ранее мы писали, что военные сняли трогательный ролик о Голодоморе.

Видео: (video.rbc.ua)