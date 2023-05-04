Педан растрогал рассказом о городе, в котором с семьей провел первые месяцы войны

За год полномасштабной войны многие украинцы сменили место жительства. Кто-то переместился внутри страны, кто-то уехал за границу, кто-то вернулся в города или села, где родился и вырос. В такие сложные времена мы часто ностальгируем по родным краям.

Вот и ведущий образовательного тревел-шоу Универ Check, которое показывают каждую субботу в 7:00 на Новом канале, Александр Педан поделился трогательными воспоминаниями о своем родном городе - Хмельницком.

"Первые месяцы полномасштабной войны я с семьей провел в родном Хмельницком", - пишет Педан в своем Instagram и признается, что "мало уделял внимания малой родине".

"Конечно, любил и уважал этот край, но не испытывал такого патриотического ощущения и стремления приезжать туда чаще. Разве что к родителям. Во время войны я немного побыл там, увидел свою классную руководительницу, директора школы, вместе с крестным посетил учителя истории, который в свое время открыл для меня КВН, а сейчас подарил книгу по истории Украины. Встретился с друзьями, с которыми вырос, с кумовьями, со всей семьей", - говорит он.

Педан рассказал о родном Хмельницком (фото: instagram.com/pedanos)

Александр призывает чаще вспоминать и по случаю посещать родные города. Ибо невозможно любить свою страну, когда не ценишь малую родину.

"Когда попадаешь во двор дома, где вырос, и видишь, что выросли деревья, которые были кустиками, а все остальное стало маленьким и постарело, то это, с одной стороны, смущает. Время летит… А с другой стороны, вдохновляет, потому что детские воспоминания нельзя заменить ничем", - признается ведущий.

Погрузившись в воспоминания о родном городе, Александр поделился небольшой подборкой любимых мест в Хмельницком.

"Прежде всего, конечно, парк возле Южного Буга, куда мы ходили с Мариком, как на работу, чтобы он дышал воздухом. Также стометровка, по которой любят гулять все жители Хмельницкого. Ну, и моя родная школа №24. Я там вырос и горжусь этим", - добавил Педан.

Педан рассказал о любимых местах в Хмельницком (фото: instagram.com/pedanos)