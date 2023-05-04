Педан зворушив розповіддю про місто, у якому з сім’єю провів перші місяці війни
За рік повномасштабної війни багато українців змінили місце проживання. Хтось перемістився всередині країни, хтось виїхав за кордон, хтось повернувся до міст чи сіл, де народився та виріс. У такі складні часи ми часто ностальгуємо за рідними краями.
От ведучий освітнього тревел-шоу УніверCheck, яке показують щосуботи о 7:00 на Новому каналі, Олександр Педан поділився зворушливими спогадами про своє рідне місто - Хмельницький.
"Перші місяці повномасштабної війни я із сім’єю провів у рідному Хмельницькому", - пише Педан у своєму Instagram і зізнається, що "мало приділяв уваги малій батьківщині".
"Звісно, любив та поважав цей край, але не мав такого патріотичного відчуття щодо Хмельниччини і прагнення приїздити туди частіше. Хіба що до батьків. Під час війни я трохи побув там, побачив свою класну керівницю, директорку школи, разом із хресним відвідав учителя історії, який свого часу відкрив для мене КВК, а нині подарував книгу з історії України. Зустрівся з друзями, з якими виріс, з кумами, з усією сім’єю", - говорить він.
Педан розповів про рідний Хмельницький (фото: instagram.com/pedanos)
Олександр закликає частіше згадувати та, за нагоди, відвідувати рідні міста. Бо неможливо любити свою країну, коли не цінуєш малу батьківщину.
"Коли потрапляєш у двір будинку, де виріс, і бачиш, що збільшилися дерева, які були кущиками, а все решта стало маленьким та постаріло, то це, з одного боку, бентежить. Час летить… А з іншого боку надихає, тому що дитячі спогади не можна замінити нічим", - зізнається ведучий.
Поринувши у спогади про рідне місто, Олександр поділився невеличкою добіркою улюблених місць у Хмельницькому.
"Насамперед, звісно, парк біля Південного Бугу, куди ми ходили з Маріком, як на роботу, щоб він дихав повітрям. Також стометрівка, якою люблять гуляти всі хмельничани. Ну, і моя рідна школа №24. Я там виріс і пишаюсь цим!" - додав Педан.
Педан розповів про улюблені місця у Хмельницькому (фото: instagram.com/pedanos)
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