Не переживайте: лікар розвінчала головні міфи про сиве волосся

Що викликає сиве волосся?

На появу сивини впливає генетична схильність, тому подивіться на своїх батьків, у вас, ймовірно, буде так само.

Вік.

Середньостатистично люди починають сивіти в 30 років, хоча може бути і раніше.

Раса

Європеоїдна сивіє швидше за інших, приблизно з 20 річного віку.

Стрес.

Після травматичних подій люди можуть помітити більше сивини.

Внутрішній стан організму (наявність деяких автоімунних хвороб, харчові дефіцити, включаючи вітамін B12, фолієву кислоту, мідь, залізо і кальцій).

Куріння.

Чи потрібно позбавлятися від сивого волосся?

Ні, це ваша пристойна особливість, і сприйняття себе такими, якими ми є – дуже важливо. Ви красиві з вашим кольором волосся. Сивина - це нормально, це не хвороба, і не те, чого слід соромитися.

Чи можна попередити посивіння або призупинити його?

Це складне завдання.

Для початку ведіть здоровий спосіб життя (збалансоване харчування, сон, фізична активність). Скорегуйте харчові дефіцити, якщо вони мають місце. Киньте палити.

Головні міфи про сивину