Платна медицина: Супрун зробила гучну заяву

Уляна Супрун висловила свою думку щодо платної медицини. Вона вважає, що приватний бізнес може нести користь для суспільства. Про це експерт повідомила в соціальній мережі Facebook.

"За радянським світоглядом, бізнес - це страшно. Це ворог всього громадського, який займається тільки власними доходами та експлуатацією людей. Звичайно ж, весь розвинений світ працює за зовсім іншими правилами. Тому він власне і розвинений", - пише Супрун.

Експерт стверджує, що державно-приватне партнерство у медицині допомагає залучати кошти на будівництво лікарень, їх технічне переоснащення, надання діагностичних або таких послуг, як прибирання, харчування або паркування.

За словами в. о. міністра охорони здоров'я, в Україні тільки починається впровадження кращого світового досвіду. "З розвитком системи охорони здоров'я ми поступово позбудемося підозри щодо бізнесу. Це ще один вимір культурної війни - повернення до розуміння, що бізнес та підприємництво - це добре і здорово, а не злочинно", - пише Супрун.

Скріншот: (facebook.com/ulanasuprun)

Наголошується, що затятими противниками розвитку даного напрямку є ті люди, які десятиліттями наживалися на старій системі і тепер декларують сотні тисяч доларів готівкою, отримуючи скромні зарплати головних лікарів або народних депутатів. Останнім часом все активніше поширюється брехня про те, що всі лікарні стануть приватними, і тоді доступ до лікування будуть мати тільки багаті. Однак такий міф розповсюджують ті, що бояться втратити свої феодальні володіння.

"Державно-приватне партнерство може стати потужним інструментом оновлення медицини в Україні, об'єднавши можливості держави з інвестиційними ресурсами приватного сектора", - підсумувала Супрун.

Раніше Уляна Супрун дала українцям низку рекомендацій, як уберегтися від стресових ситуацій і відчуття тривожності. Справа в тому, що вибори президента України 31 березня можуть негативно вплинути на здоров'я людини, викликати стрес, увігнати в депресію.

Також ми писали про те, що нещодавно в. о. голови Моз Уляна Супрун розповіла батькам, як допомогти дітям у разі отруєння побутовою хімією.

Нагадаємо, що Супрун висловилася щодо інсульту у Емілії Кларк - відомої актриси, яка зіграла роль у "Іграх престолів".