Платная медицина: Супрун сделала громкое заявление

Уляна Супрун высказала свое мнение касательно платной медицины. Она считает, что частный бизнес может нести пользу для общества. Об этом эксперт сообщила в социальной сети Facebook.

"По советским мировоззрениям бизнес - это страшно. Это враг всего общественного, который занимается только собственными доходами и эксплуатацией людей. Конечно же, весь развитый мир работает по совсем другим правилам. Поэтому он собственно и развит", - пишет Супрун.

Эксперт утверждает, что государственно-частное партнерство в медицине помогает привлекать средства на строительство больниц, их техническое переоснащение или предоставления диагностических или таких услуг, как уборка, питание или парковки.

По словам и. о. министра здравоохранения, в Украине только начинается внедрение лучшего мирового опыта. "С развитием системы здравоохранения мы постепенно избавимся подозрения в отношении бизнеса. Это еще одно измерение культурной войны - возвращение к пониманию, что бизнес и предпринимательство - это хорошо и здорово, а не преступно", - пишет Супрун.

Скриншот: (facebook.com/ulanasuprun)

Отмечается, что ярыми противниками развития данного направления есть те люди, которые десятилетиями наживались на старой системе и теперь декларируют сотни тысяч долларов наличными, получая скромные зарплаты главных врачей или народных депутатов. В последнее время все активнее распространяется ложь о том, что все больницы станут частными, и тогда доступ к лечению будут иметь только богатые. Однако такой миф распостраняют те, кто боятся утратить свои феодальные владения.

"Государственно-частное партнерство может стать мощным инструментом обновления медицины в Украине, объединив возможности государства с инвестиционными ресурсами частного сектора", - подытожила Супрун.

Ранее Уляна Супрун дала украинцам ряд рекомендаций, как уберечься от стрессовых ситуаций и ощущения тревожности. Дело в том, что выборы президента Украины 31 марта могут негативно повлиять на здоровье человека, вызвать стресс, вогнать в депрессию.

Также мы писали о том, что недавно и.о. главы Минздрава Уляна Супрун рассказала родителям, как помочь детям в случае отравления бытовой химией.

Напомним, что Супрун высказалась касательно инсульта у Эмилии Кларк - известной актрисы, сыгравшей роль в "Играх престолов".