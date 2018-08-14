"Під речовинами" побив жінок в Одесі: поліція відпустила чоловіка на свободу

Фото: чоловік, який побив жінок в Одесі (facebook.com/oksa.sadychenko)

Постраждалі повторно звернулися в поліцію із заявами

В Одесі відпустили на свободу чоловіка, який жорстоко побив як мінімум дев'ятьох жінок за один день, через кілька годин після його затримання. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

"Зараз він не є затриманою особою. Стосовно нього розпочато кримінальне провадження, він є фігурантом цієї справи", - пояснила керівник відділу комунікації ГУ Нацполіції Любов Гордієвська.

Відео: поліція відпустила чоловіка, який побив жінок, на свободу (youtube.com/ТСН)

Як пояснили в поліції, саме ця частина статті про хуліганство не передбачає його затримання.

Постраждалі дівчата повторно звернулися до райвідділу, щоб написати заяви, а також звернулися в бюро медичних експертиз, щоб зафіксувати побої. Вони сподіваються, що статтю щодо нападника перекваліфікують у важчу.

Нагадаємо, в самому центрі Одеси неадекватний чоловік, який перебував під впливом наркотичних речовин, бив жінок. У числі постраждалих була вагітна дівчина.

Також ми писали про те, що в мережі з'явилася інформація про дівчаток ,які жорстоко побили 15-річну Соню в Одесі. До цього вони не раз били і знущалися і над іншими однолітками.

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