"Под веществами" избил женщин в Одессе: полиция отпустила мужчину на свободу

Фото: мужчина, избивший женщин в Одессе (facebook.com/oksa.sadychenko)

Пострадавшие повторно обратились в полицию с заявлениями

В Одессе отпустили на свободу мужчину, который жестоко избил как минимум девятерых женщин за один день, спустя несколько часов после его задержания. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

"Сейчас он не является задержанным лицом. В отношении него начато уголовное производство, он является фигурантом этого дела", - объяснила руководитель отдела коммуникации ГУ Нацполиции Любовь Гордиевская.

Видео: полиция отпустила мужчину, который избил женщин, на свободу (youtube.com/ТСН)

Как объяснили в полиции, именно эта часть статьи о хулиганстве не предусматривает его задержания.

Пострадавшие девушки повторно обратились в райотдел, чтобы написать заявления, а также обратились в бюро медицинских экспертиз, чтобы зафиксировать побои. Они надеются, что статью в отношении нападающего переквалифицируют в более тяжелую.

Напомним, в самом центре Одессы неадекватный мужчина, находившийся под воздействием наркотических веществ, избивал женщин. В числе пострадавших была и беременная девушка.

Также мы писали о том, что в сети появилась информация о девочках, которые жестоко избили 15-летнюю Соню в Одессе. До этого они не раз избивали и издевались и над другими сверстницами.

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