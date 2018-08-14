"Под веществами" избил женщин в Одессе: полиция отпустила мужчину на свободу

Пострадавшие повторно обратились в полицию с заявлениями
В Одессе отпустили на свободу мужчину, который жестоко избил как минимум девятерых женщин за один день, спустя несколько часов после его задержания. Об этом сообщается в сюжете ТСН.
"Сейчас он не является задержанным лицом. В отношении него начато уголовное производство, он является фигурантом этого дела", - объяснила руководитель отдела коммуникации ГУ Нацполиции Любовь Гордиевская.
Видео: полиция отпустила мужчину, который избил женщин, на свободу (youtube.com/ТСН)
Как объяснили в полиции, именно эта часть статьи о хулиганстве не предусматривает его задержания.
Пострадавшие девушки повторно обратились в райотдел, чтобы написать заявления, а также обратились в бюро медицинских экспертиз, чтобы зафиксировать побои. Они надеются, что статью в отношении нападающего переквалифицируют в более тяжелую.
Напомним, в самом центре Одессы неадекватный мужчина, находившийся под воздействием наркотических веществ, избивал женщин. В числе пострадавших была и беременная девушка.
Также мы писали о том, что в сети появилась информация о девочках, которые жестоко избили 15-летнюю Соню в Одессе. До этого они не раз избивали и издевались и над другими сверстницами.
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