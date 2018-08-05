Не поділили дорогу: в центрі Києва сталася серйозна ДТП за участю JAGUAR (відео)

Ілюстративне фото: ДТП (pixabay.com)

Одна з машин перекинулася на дах

Сьогодні, 5 серпня, у центрі Києва сталася серйозна аварія за участю іномарок Jaguar і Volkswagen Touran. Про це повідомляє "Інформатор".

"Volkswagen їхав по вулиці Бастіонній, а Jaguar їхав по бульвару Лесі Українки в сторону вулиці Кіквідзе. На великій швидкості елітна машина вилетіла в «паркетник». Від удару останній два рази перекинувся і зупинився на проїжджій частині колесами вгору. А Jaguar віднесло з дороги на узбіччя", - йдеться в повідомленні.

Пізніше журналісти уточнили, що в результаті ДТП ніхто не постраждав. У той же час водій і пасажири Volkswagen відмовилися давати коментарі, оскільки, за їх словами, знаходилися в той момент в шоковому стані. Причиною інциденту називають те, що авто не поділили дорогу.

Зараз на місце події прибула патрульна поліція і медики. Обставини події з'ясовуються.

Відео: ДТП в центрі Києва (Youtube-канал/Інформатор)

Нагадаємо, в Києві поет Юрій Строкань потрапив в аварію. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Раніше повідомлялося, що під Києвом поїзд майже кілометр тягнув автомобіль.

Дві людини загинули. На місце події прибули медики, правоохоронці та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Також ми писали про те, що в мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано момент смертельної ДТП з участю пасажирського автобуса і поїзда, що сталася на Буковині 27 липня.

Огляд резонансних ДТП, що трапилися в липні (video.rbc.ua)