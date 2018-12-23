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"Совки, що поїхали": окупантів у Криму висміяли за допомогою Дікапріо

STYLERЖиття    23.12.2018 - 14:58
"Совки, що поїхали": окупантів у Криму висміяли за допомогою Дікапріо
Фото: кадр з фільму "Великий Гетсбі"

Кадри вже встигли підкорити мережу

У мережі вирішили висміяти моторошну життя на території анексованого українського Криму за допомогою Леонардо Ді Капріо, який перетворюється в бандерівця й їде на півострів до "тих, хто поїхали совкам". Відповідні кадри розміщені на сторінці "Ху*вий ПБК" Twitter.

"Крим. Новий трилер", - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що ролик є переробленим трейлером до фільму "Острів проклятих".

Відео: Ді Капріо і Крим (twitter.com/h_ubk_ukraine)

"Нам відомо, що це територія для зоонагляду. Поїхали совками", - нібито говорить Ді Капріо, прямуючи на територію півострова.

Цікаво, що у ролику йдеться, що "зрадники рідної країни вважають себе героями".

Нагадаємо, ми писали про те, що Путіна підловили на цинічній брехні про Крим.

Також повідомлялося, що співак, раніше підтримав Путіна, відмовився від концертів в Криму.

До цього ми розповідали про те, що мережа обурена новими фото з окупованого Криму.

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