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"Поехавшие совки": оккупантов в Крыму высмеяли с помощью ДиКаприо

STYLERЖизнь    23.12.2018 - 14:58
"Поехавшие совки": оккупантов в Крыму высмеяли с помощью ДиКаприо
Фото: кадр из фильма "Великий Гэтсби"

Кадры уже успели покорить сеть

В сети решили высмеять жуткую жизнь на территории аннексированного украинского Крыма при помощи Леонардо Ди Каприо, который превращается в бандеровца и едет на полуостров к "поехавшим совкам". Соответствующие кадры размещены на странице "Ху*вый ЮБК" в Twitter.

"Крым. Новый триллер", - говорится в подписи.

Обратим внимание, что ролик является переделанным трейлером с фильма "Остров проклятых".

Видео: Ди Каприо и Крым (twitter.com/h_ubk_ukraine)

"Нам известно, что это территория для зоонаблюдений. Поехавшие совки", - якобы говорит Ди Каприо, направляясь на территорию полуострова.

Примечательно, что в ролике говорится, что "предатели родной страны считают себя героями".

Напомним, мы писали о том, что Путина подловили на циничном вранье о Крыме. 

Также сообщалось, что певец, ранее поддержавший Путина, отказался от концертов в Крыму.

До этого мы рассказывали о том, что сеть возмущена новыми фото из оккупированного Крыма.

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