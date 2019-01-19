Поїв чаєм: подробиці порятунку двох таємничо зниклих дівчаток

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Зараз дівчаток оглядають медики

У п'ятницю, 18 січня, близько 16:00 дві подружки Аня і Даша віком 9 і 10 років у смт Антонівка Білозерського району, Херсонська область, пішли гуляти і не повернулися. Відразу після виявлення пропажі батьки звернулися в поліцію, після чого дівчаток знайшли. Про це розповідається в повідомленні відділу комунікації поліції Херсонської області.

Співробітники поліції почали проводити всі необхідні заходи щодо встановлення місцезнаходження дітей відразу після надходження сигналу. Правоохоронці опитували місцевих жителів, друзів і однокласників, проводили подвірні обходи. До пошуків також долучилися педагоги, журналісти і активні громадяни.

Вже 19 січня житель одного з сіл Білозерського району побачив двох незнайомих дівчаток у місцевому магазині, став цікавитися і з'ясував, що дівчатка заблукали. Він напоїв їх чаєм і викликав поліцію.

За словами дівчат, вони ввечері гуляли по Антонівці, нібито заблукали, а потім вийшли на невідому дорогу. Пройшовши вночі близько 10 кілометрів, вони дісталися до сусіднього селища, замерзли і зайшли погрітися в магазин.

Аня і Даша (фото: hr.npu.gov.ua)

Поліція встановила, що щодо них не вчиняли протиправних дій. Зараз дівчатка в безпеці, з ними спілкуються поліцейські.

Також поліція висловила подяку всім небайдужим жителям області і журналістам за допомогу в розшуку малолітніх дівчат.

Аня і Даша (фото: hr.npu.gov.ua)

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