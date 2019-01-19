Поил чаем: подробности спасения двух таинственно пропавших девочек

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Сейчас девочек осматривают медики

В пятницу, 18 января, около 16:00 две подружки Аня и Даша возрастом 9 и 10 лет в пгт Антоновка Белозерского района, Херсонская область, пошли гулять и не вернулись. Сразу после обнаружения пропажи родители обратились в полицию, после чего девочек нашли. Об этом рассказывается в сообщении отдела коммуникации полиции Херсонской области.

Сотрудники полиции начали проводить все необходимые мероприятия по установлению местонахождения детей сразу после поступления сигнала. Правоохранители опрашивали местных жителей, друзей и одноклассников, проводили подворные обходы. К поискам также подключились педагоги, журналисты и активные граждане.

Уже 19 января житель одного из сел Белозерского района увидел двух незнакомых девочек в местном магазине, стал интересоваться и выяснил, что девочки заблудились. Он напоил их чаем и вызвал полицию.

По словам девочек, они вечером гуляли по Антоновке, якобы заблудились, а потом вышли на неизвестную дорогу. Пройдя ночью около 10 километров, они добрались до соседнего поселка, замерзли и зашли погреться в магазин.

Аня и Даша (фото: hr.npu.gov.ua)

Полиция установила, что сейчас девочки в безопасности, в отношении них не совершались противоправных действий. С девочками общаются полицейские.

Также полиция выразила благодарность всем неравнодушным жителям области и журналистам за помощь в розыске малолетних девушек.

Аня и Даша (фото: hr.npu.gov.ua)

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