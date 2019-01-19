Внимание, розыск: в Херсонской области ищут двух маленьких девочек (фото)

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Пошли гулять и не вернулись

В Херсонской области разыскивают двух детей, которые не вернулись домой после того, как пошли гулять. Об этом говорится на странице полиции в Херсонской области в Facebook.

Так, девочки Аня и Даша пошли гулять на улицу 18 января в 16:00, и до нынешнего времени не вернулись домой. Обе являются жителями Херсона. Первая 2009 года рождения, вторая 2008 года.

Скриншот поста (facebook.com/khersonpolice.official)

"Платонова Дарья Ивановна, 2008 года рождения – была одета в вязаную шапку розового цвета, красное драповое пальто с розовыми вставками и зимние кожаные ботинки. Глущук Анна Ивановна 2009 года рождения – была одета в болоновую курточку с капюшоном темно-вишневого цвета, спортивные штаны темно-серого цвета с черной плоской, вязанную шапку с балабоном бело-розового цвета, розовые зимние кожаные ботинки", - говорится в сообщении.

Фото: пропавшая Дарья Платонова (facebook.com/khersonpolice.official)

Как позже сообщили пользователи, девочек якобы нашли, однако в полиции данную информацию пока не подтвердили.

Фото: пропавшая Глущук Анна (facebook.com/khersonpolice.official)

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