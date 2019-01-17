Выбросил документы и ушел: под Киевом разыскивают молодого парня

Коллаж РБК-Украина

В последнее время молодой человек вел себя агрессивно

Молодой парень 1992 года рождения, Лобан Евгений Олегович пропал в городе Кагарлык, где его последний раз видели 15 января. Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный" в Facebook.

По информации ресурса, Евгений, который живет в Киеве в районе Куреневки, приезжал навестить маму в Кагарлык. 16 января на перекрестке в Бориспольском районе он выбросил сумку с личными вещами и всеми документами. Пытался остановить попутку в сторону Киева, но никто не остановился и он пошел пешком. После этого его никто не видел.

Также известно, что в последнее время вел себя очень странно - агрессивно и неадекватно реагировал на любые слова.

Фото: Лобан Евгений (facebook.com/KyivOperativ)

Приметы Евгения: рост - 180-185 см, вес - около 70 кг. Был одет в легкую спортивную куртку синего цвета, серые штаны и кроссовки.

Всех, кто видел Евгения или знает о его настоящем местоположении, просят сообщить его родным: жена Виктория (063-130-21-53), сестра Ангелина (066-594-69-00).

Напомним, правоохранительные органы разыскивают родственников молодой девушки, которая находится без сознания в киевской больнице - она получила тяжелые телесные повреждения.

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве ищут родственников пожилой женщины, которая потеряла память.