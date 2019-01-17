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Викинув документи і пішов: під Києвом розшукують молодого чоловіка

STYLERЖиття    17.01.2019 - 07:59
Викинув документи і пішов: під Києвом розшукують молодого чоловіка
Колаж РБК-Україна

Останнім часом молодий чоловік поводив себе агресивно

Молодий чоловік 1992 року народження, Лобан Євген Олегович зник у місті Кагарлик, де його востаннє бачили 15 січня. Про це повідомляє ресурс "Київ Оперативний" Facebook.

За інформацією ресурсу, Євген, який живе в Києві в районі Куренівки, приїжджав провідати маму в Кагарлик. 16 січня на перехресті в Бориспільському районі він викинув сумку з особистими речами та всіма документами. Намагався зупинити попутку у бік Києва, але ніхто не зупинився і він пішов пішки. Після цього його ніхто не бачив.

Також відомо, що останнім часом поводив себе дуже дивно - агресивно і неадекватно реагував на будь-які слова.

Викинув документи і пішов: під Києвом розшукують молодого чоловіка

Фото: Лобан Євген (facebook.com/KyivOperativ)

Прикмети Євгена: зріст 180-185 см, вага - близько 70 кг. Був одягнений в легку спортивну куртку синього кольору, сірі штани і кросівки.

Всіх, хто бачив Євгена або знає про його теперішнє місцезнаходження, просять повідомити його рідним: дружина Вікторія (063-130-21-53), сестра Ангеліна (066-594-69-00).

Нагадаємо, правоохоронні органи розшукують родичів молодої дівчини, яка знаходиться без свідомості в київській лікарні - вона отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Раніше ми повідомляли про те, що в Києві шукають родичів літньої жінки, яка втратила пам'ять.

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