Увага, розшук: у Херсонській області шукають двох маленьких дівчаток (фото)

Пішли гуляти і не повернулися
У Херсонській області розшукують двох дітей, які не повернулися додому після того, як пішли гуляти. Про це йдеться на сторінці поліції в Херсонській області в Facebook.
Так, дівчатка Аня і Даша пішли гуляти на вулицю 18 січня о 16:00, і до теперішнього часу не повернулися додому. Обидві є жителями Херсона. Перша 2009 року народження, друга 2008 року.
Скріншот поста (facebook.com/khersonpolice.official)
"Платонова Дарина Іванівна, 2008 року народження – була одягнена у в'язану шапку рожевого кольору, червоне драпове пальто з рожевими вставками і зимові шкіряні черевики. Глущук Ганна Іванівна 2009 року народження – була одягнена в болоновую курточку з капюшоном темно-вишневого кольору, спортивні штани темно-сірого кольору з чорною плоскою, в'язану шапку з балабоном біло-рожевого кольору, рожеві зимові шкіряні черевики", - йдеться в повідомленні.
Фото: зникла Дар'я Платонова (facebook.com/khersonpolice.official)
Як пізніше повідомили користувачі, дівчаток нібито знайшли, проте в поліції цю інформацію поки не підтвердили.
Фото: зникла Глущук Ганна (facebook.com/khersonpolice.official)
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