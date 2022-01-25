Поки син спить: Квіткова і Добринін влаштували пристрасну фотосесію на березі океану

Пара позувала на піску біля кромки блакитної води у вельми відвертому вигляді - Микита був у пляжних шортах, а Даша в оригінальному чорному купальнику. Екс- "Холостяк" підхопив кохану на руки, а та торкається його обличчя і ніжно дивиться в очі.

На наступних кадрах Добринін змусив дружину весело сміятися, обхопивши її в районі живота і кружляючи в повітрі.

Даша Квіткова і Микита Добринін попустували на пляжі на Сейшелах (фото: instagram.com/kvittkova)

Відзначимо, що Квіткова вже повернулася в хорошу форму після пологів, хоча дівчина зізнавалася, що хоче скинути ще близько 10 кілограмів.

Користувачі мережі залишили теплі коментарі під жаркими знімками пари.