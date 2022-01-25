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Поки син спить: Квіткова і Добринін влаштували пристрасну фотосесію на березі океану

Автор: Марина Настевич

Даша Квіткова і Микита Добринін відпочивають на Сейшельських островах, куди взяли і піврічного сина Лева. Блогер відверто розповіла підписникам про труднощі відпочинку з маленькою дитиною, у якої до того ж ще й ріжуться зубки. Однак їм з чоловіком все ж вдалося викроїти трохи часу тільки для двох.

Молоді батьки влаштували веселу і пристрасну фотосесію на березі океану, а результатом Даша поділилася у своєму Instagram.

Пара позувала на піску біля кромки блакитної води у вельми відвертому вигляді - Микита був у пляжних шортах, а Даша в оригінальному чорному купальнику. Екс- "Холостяк" підхопив кохану на руки, а та торкається його обличчя і ніжно дивиться в очі.

На наступних кадрах Добринін змусив дружину весело сміятися, обхопивши її в районі живота і кружляючи в повітрі.

Даша Квіткова і Микита Добринін попустували на пляжі на Сейшелах (фото: instagram.com/kvittkova)

Відзначимо, що Квіткова вже повернулася в хорошу форму після пологів, хоча дівчина зізнавалася, що хоче скинути ще близько 10 кілограмів.

Користувачі мережі залишили теплі коментарі під жаркими знімками пари.

  • Мегащасливі молоді батьки
  • Які ви класні, супер пара
  • Дуже щирі і красиві, хочеться плакати від того, як приємно дивитися на вас щасливих
  • Чудова пара
  • У вас ідеальна вага, все як треба
  • Прекрасна сім'я, від вас віє щастям
  • Красиві такі
  • Записки з раю

Нагадаємо, що раніше про свій відпочинок в Мексиці розповіли Надя Дорофєєва і Володимир Дантес.

А колишня учасниця групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха в бікіні заворожила спекотними фото з Мальдів.

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Микита ДобринінДаша Квиткова