Пока сын спит: Квиткова и Добрынин устроили страстную фотосессию на берегу океана

Пара позировала на песке у кромки лазурной воды в весьма откровенном виде - Никита был в пляжных шортах, а Даша в оригинальном черном купальнике. Экс-"Холостяк" подхватил любимую на руки, а та касается его лица и нежно смотрит в глаза.

На следующих кадрах Добрынин заставил жену весело смеяться, обхватив ее в районе живота и кружа в воздухе.

Даша Квиткова и Никита Добрынин порезвились на пляже на Сейшелах (фото: instagram.com/kvittkova)

Отметим, что Квиткова уже вернулась в хорошую форму после родов, хотя девушка признавалась, что хочет сбросить еще около 10 килограммов.

Пользователи сети оставили теплые комментарии под жаркими снимками пары.