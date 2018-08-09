"Політики забудуть про його смерть": колишній дисидент вважає, що доля Сенцова вже вирішена

Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)

Він вважає, що Путін не поступиться і не виконає вимоги Сенцова

Колишній політв'язень, дисидент, громадський діяч, відомий психолог і психіатр Семен Глузман поділився роздумами про ймовірне майбутнє Олега Сенцова, згадуючи свою власну голодування. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Семен вважає, що Путін не поступиться і не виконає вимоги Сенцова, тому що звільнення всіх українських політв'язнів в РФ, як цього вимагає режисер – занадто висока ціна для Кремля.

"Думаю, Володимир Путін щодня отримує інформацію про стан ув'язненого Олега Сенцова. Але він, Путін категорично не вміє поступатися. Тим більше, таку нахабну вимогу якогось там Сенцова: звільнити всіх політичних в'язнів. Саме тому укладений Сенцов повинен померти", - каже Глузман.

Колишній політв'язень також згадав, як сам оголошував голодування в радянській в'язниці.

"Ясно пам'ятаю останній, 114-й день мого голодування протесту в таборі. Тоді я відчув наближення смерті. Раптово усвідомив, що в камері нас двоє: я і смерть. Я не хотів помирати і припинив голодування", - поділився спогадами дисидент.

Він підкреслив, що положення Сенцова набагато гірше, ніж було його власне.

"Ситуація Сенцова з самого початку голодування гірше моєї. Я голодував у камері штрафного ізолятора, про мій протест світ не знав. І я не вимагав від держави надмірного. Я протестував проти невмотивованого, протизаконного покарання. Тільки цього, не звільнення з табору", - пише лікар.

Семен зазначив, що про голодування Сенцова знає весь цивілізований світ.

"І весь цивілізований світ знає про окупацію українського Криму Росією. І про те, що Олег Сенцов – житель Криму. Він, Олег Сенцов не може через страх смерті припинити голодування. Розуміючи, що його вимоги в Росії не здійсненні. Розуміючи, що Путін не вміє поступатися", - пише психолог.

Глузман вважає, що смерть Олега Сенцова нічого не змінить.

"Помре Сенцов... Ну, і що. Він, Путін і без того в цивілізованому світі "нерукоподаваємий". Ще одна смерть. Серед багатьох щоденних смертей у протистоянні України та Росії. Політики швидко забудуть про його смерть. Всі політики, і наші, і західні. До наступної окупації, до наступного голодування чергового політичного в'язня", - розмірковує Глузман.

Скріншот поста (facebook.com/СеменГлузман)

Раніше ми писали про те, що адвокат Олега Сенцова передав нове послання від політв'язня.

А також ми повідомляли про те, що в Москві відомий кінокритик провів одиночний пікет на підтримку політв'язнів.

Олег Сенцов. Один у полі воїн