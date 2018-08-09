"Политики забудут о его смерти": бывший диссидент считает, что судьба Сенцова уже предрешена

Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)

Он считает, что Путин не уступить и не выполнит требования Сенцова

Бывший политзаключенный, диссидент, общественный деятель, известный психолог и психиатр Семен Глузман поделился размышлениями о вероятном будущем Олега Сенцова, вспоминая свою собственную голодовку. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Семен считает, что Путин не уступить и не выполнит требования Сенцова, потому что освобождение всех украинских политзаключенных в РФ, как этого требует режиссер – слишком высокая цена для Кремля.

"Думаю, Владимир Путин ежедневно получает информацию о состоянии заключенного Олега Сенцова. Но он, Путин категорически не умеет уступать. Тем более, такому наглому требованию какого-то там Сенцова: освободить всех политических заключенных. Именно поэтому заключенный Сенцов должен умереть", - говорит Глузман.

Бывший политзаключенный также вспомнил, как сам объявлял голодовку в советской тюрьме.

"Ясно помню последний, 114-й день моей голодовки протеста в лагере. Тогда я почувствовал приближение смерти. Внезапно осознал, что в камере нас двое: я и смерть. Я не хотел умирать и прекратил голодовку", - поделился воспоминаниями диссидент.

Он подчеркнул, что положение Сенцова намного хуже, чем было его собственное.

"Ситуация Сенцова с самого начала голодовки хуже моей. Я голодал в камере штрафного изолятора, о моем протесте мир не знал. И я не требовал от государства чрезмерного. Я протестовал против немотивированного, противозаконного наказания. Только этого, не освобождения из лагеря", - пишет врач.

Семен отметил, что о голодовке Сенцова знает весь цивилизованный мир.

"И весь цивилизованный мир знает об оккупации украинского Крыма Россией. И о том, что Олег Сенцов – житель Крыма. Он, Олег Сенцов не может из-за страха смерти прекратить голодовку. Понимая, что его требования в России не выполнимы. Понимая, что Путин не умеет уступать", - пишет психолог.

Глузман считает, что смерть Олега Сенцова ничего не изменит.

"Умрет Сенцов… Ну, и что. Он, Путин и без того в цивилизованном мире "нерукоподаваем". Еще одна смерть. Среди многих ежедневных смертей в противостоянии Украины и России. Политики быстро забудут о его смерти. Все политики, и наши, и западные. До следующей оккупации, до следующей голодовки очередного политического заключенного", - размышляет Глузман.

Скриншот поста (facebook.com/СеменГлузман)

Ранее мы писали о том, что адвокат Олега Сенцова передал новое послание от политзаключенного.

А также мы сообщали о том, что в Москве известный кинокритик провел одиночный пикет в поддержку политзаключенных.

Олег Сенцов. Один в поле воин