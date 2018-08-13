Поліція Одеси просить допомогти впізнати на відео ймовірного вбивцю

Камера відеоспостереження поблизу місця злочину зафіксувала лице чоловіка
Поліція Одеської області звертається до українців з проханням допомогти впізнати та розшукати чоловіка, якого підозрюють у причетності до вбивства. Про це йдеться на офіційному сайті прес-служби поліції регіону.
"Київським відділом поліції в м. Одеса розслідується кримінальне провадження за ст. 115 ч. 1 Кримінального кодексу України за фактом вбивства місцевої жительки 1965 р. н., тіло якої було виявлене 27 липня на вул. Дача Ковалевського в м. Одесі", - сказано в повідомленні прес-служби.
Скріншот з відео: Імовірний вбивця
Правоохоронці розповіли, що камера відеоспостереження, яка була розташована поряд з місцем події, зафіксувала особу, яка може бути причетна до вбивства.
"Звертаємося із проханням: якщо ви впізнаєте особу, зображену на відеозапису, повідомте про це до Київського відділу поліції м. Одеса або за телефонами: (048) 766 89 98, (048) 766 90 34 (чергова частина ВП), (097) 586 63 58, (048) 704 86 02 або 102", - просять поліцейські Одеси.
Відео: Звертаємося із проханням щодо упізнання людини (youtube.com/ПоліціяОдещини)
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